Stand: 24.11.2020 06:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

145 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - drei weitere Tote

Wie die Landesregierung am Abend mitteilte, sind in Schleswig-Holstein binnen eines Tages 145 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 121, davor 153. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg um drei auf 237. Schleswig-holsteinische Krankenhäuser behandelt Stand gestern insgesamt 155 Covid-19-Patienten. Seit Beginn der Pandemie wurden bei uns im Land 13.053 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der genesenen Menschen wird auf 9.600 geschätzt. Die 7-Tage-Inzidenz von Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in Schleswig-Holstein lag nach Angaben der Landesregierung vom Abend bei 47,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2020 08:00

Gesundheitsminister Garg informiert über geplante Impfzentren

Die Landesregierung berät heute über die geplanten Corona-Impfzentren in Schleswig-Holstein. Am Nachmittag will Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) informieren, wie weit die Vorbereitungen sind. Nach den Worten von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sollen bis Mitte Dezember Corona-Impfzentren in allen Kreisen und kreisfreien Städten einsatzbereit sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2020 06:00

Amateur-Sportvereine verlieren Mitglieder

Viele Breiten-Sportvereine in Schleswig-Holstein beklagen einen Rückgang der Mitgliederzahlen. Die Rede ist von durchschnittlich rund zehn Prozent weniger Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahl nennt die Holsteiner Runde, ein Zusammenschluss von 22 großen Breitensportvereinen im Land, darunter der Kieler Männer-Turnverein (KMTV) und der Möllner SV. Neben Mitgliedsbeiträgen sind auch andere Einnahmen durch die Pandemie weggebrochen, etwa durch Sport-Kurse und Reha-Maßnahmen. Von den Gesprächen morgen zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten erhoffen sich die Vereine neue Corona-Hilfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2020 06:00

Vogelgrippe-Fall im Kreis Herzogtum Lauenburg

Bei Knickschutzarbeiten ist in Rondeshagen ein verendeter Bussard gefunden worden. Nach Angaben des Kreises wurde das Tier anschließend positiv auf den Erreger getestet. Es ist der zweite bestätigte Vogelgrippe-Fall im Kreis Herzogtum Lauenburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2020 08:30

Wetter

Heute bei vielen Wolken gebietsweise geringer Regen oder etwas Sprühregen. Nach Süden hin weitgehend trocken und von der Elbe bis zur Lübecker Bucht gelegentlich etwas Sonne. Höchstwerte 8 Grad in Büsum bis 10 Grad in Timmendorfer Strand. Zeitweise mäßiger, an der See frischer Südwestwind, dort starke Böen.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.11.2020 06:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.11.2020 | 08:00 Uhr