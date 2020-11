Stand: 23.11.2020 06:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lkw bei Langwedel in den Graben gerutscht

Die Landstraße zwischen Langwedel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und der Autobahnauffahrt zur A215 bei Blumenthal ist seit heute Morgen in beiden Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein Lkw von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Warum, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Wie lange die Straße noch gesperrt bleibt, war laut Polizei zunächst nicht absehbar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2020 07:00

Helgoländer können wieder telefonieren

Weder Festnetz noch Mobilfunk: Auf Helgoland (Kreis Pinneberg) ging am Wochenende lange Zeit nichts. Laut Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) war in St. Peter-Ording das Seekabel am Strand beschädigt, das Helgoland mit dem Festland verbindet. Die Reparatur dauerte bis gestern Nachmittag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2020 06:30

121 neue Corona-Infektionen in SH

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen hat sich in Deutschland seit gestern um rund 11.000 erhöht. Das meldet das Robert Koch-Institut heute morgen. Bei uns in Schleswig-Holstein sind laut Landesregierung 121 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Wochenende wird allerdings nicht so viel getestet und nicht alle Gesundheitsämter melden ihre Zahlen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2020 06:00

Drei Bürgermeisterwahlen in SH

Bei der Stichwahl in Uetersen (Kreis Pinneberg) gewann Dirk Woschei von der SPD die Abstimmung mit rund 63 Prozent gegen seinen CDU-Gegner Baris Karabacek. In Bad Segeberg setzte sich Toni Köppen von der Freien Wähler-Gemeinschaft gegen Amtsinhaber Dieter Schönfeld (SPD) durch. Gehen muss auch der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Robert Wagner. Er ist per Bürgerentscheid abgewählt worden. Ihm waren unter anderem fachliche Fehler und mangelnder Respekt vor seinen Mitarbeitern vorgeworfen worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.11.2020 06:00

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Neben einigen Wolkenfeldern gibt es heute zeitweise Sonnenschein. Vor allem am Morgen und Vormittag sind gelegentlich Schauer möglich. Später ist es zwar wieder wolkiger, es bleibt aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Büchen sowie in Quickborn, 10 Grad in Husum und 11 Grad auf Amrum. Dazu weht ein meist mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 7 Grad in Ahrensburg, 8 Grad in Niebüll und 9 Grad auf Sylt sowie auf Fehmarn.

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.11.2020 | 06:00 Uhr