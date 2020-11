Stand: 22.11.2020 10:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günther für regional differenzierte Maßnahmen

In der Diskussion um das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie hält Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) bundesweit einheitliche Regeln für unabdingbar. Das bedeute aber nicht, dass jedes Land die gleichen Maßnahmen ergreifen müsse. Die Maßnahmen hingen immer von den regionalen Infektionszahlen ab, so Günther. Es müsse aber allgemeingültige Maßstäbe geben. Am Mittwoch berät Bundeskanzlerin Merkel mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen. | 22.11.2020 10:00

Timmendorfer Bürgermeister droht Abwahl

Der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Robert Wagner (parteilos), muss sich heute einem Bürgerentscheid stellen. Mehr als 7.500 Timmendorfer dürfen laut Gemeinde darüber abstimmen, ob gehen muss oder bleiben darf. Auf den Weg gebracht wurde das Abwahlverfahren von einer Initiative, die - genauso wie viele Kommunalpolitiker - Wagner für "nicht mehr tragbar" hält. In Bad Segeberg und Uetersen gibt es heute Stichwahlen um den Posten des Bürgermeisters. Weil sich bei den Wahlen Ende Oktober bzw. Anfang November keiner der Kandidaten die nötige Mehrheit sichern konnte, sind die Wahlberechtigten beider Städte heute erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. | 22.11.2020 10:00

Corona: Keine einheitlichen Testregeln bei Profi-Handballerinnen

Als einziges Team der Zweiten Liga werden die Handballerinnen des TSV Harrislee aus Schleswig-Holstein regelmäßig auf Corona getestet - ganz im Gegensatz zu ihren Gegnerinnen aus den anderen Bundesländern. Der Grund: Die Handballbundesliga der Frauen (HBF) schreibt in der Zweiten Liga keine Tests vor. Der Verein fühlt sich in der jetzigen Situation nicht wohl. Regelmäßig fahren die Handballerinnen bei Auswärtsfahrten in Städte, wo die Inzidenzwerte fast um ein Zehnfaches höher sind als zu Hause. | 22.11.2020 17:10

Feuer zerstört Futtergeschäft in Stockelsdorf

Ein Brand hat ein Geschäft für Heimtierbedarf in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) vernichtet. Laut Feuerwehr konnte das Gebäude nicht gerettet werden, Helfer verhinderten aber, dass die Flammen auf umliegende Gebäude und eine Tankstelle übersprangen. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Bagger soll nun am Vormittag die Wände des Hauses einreißen, um an die letzten Glutnester zu kommen. Die Brandursache ist noch unklar. | 22.11.2020 10:00

Corona in SH: 153 neue Infektionen gemeldet

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Schleswig-Holstein insgesamt 12.787 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 21.11.) gemeldet worden. Im Vergleich zum Vortag gibt es 153 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Das geht aus den neuesten Zahlen der Landesmeldestelle hervor, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel. In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut fast 16.000 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Im Vergleich zum Wert vor einer Woche sind das gut 1.200 Fälle weniger. Einen deutlichen Rückgang der Neuinfektionen gibt es damit laut RKI bislang nicht, obwohl seit Anfang November ein Teil-Lockdown in Deutschland gilt. | 22.11.2020 10:00

THW Kiel neuer Tabellenführer

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel am Samstagabend die Tabellenführung erobert. Die Kieler setzten sich gegen Aufsteiger HSC 2000 Coburg mit 41:26 durch und stehen wegen der besseren Tordifferenz vor den Rhein-Neckar Löwen auf Platz 1. | 22.11.2020 10:00

