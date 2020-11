Stand: 20.11.2020 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: 264 neue Infektionen gemeldet

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Schleswig-Holstein insgesamt 12.384 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 19.11.) gemeldet worden. Im Vergleich zum Vortag gibt es 264 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Das geht aus den neuesten Zahlen der Landesmeldestelle hervor, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel. Bundesweit wurden laut Robert Koch-Institut 23.648 Neuinfektionen gemeldet - das ist der bisherige Höchststand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.11.2020 06:00

Lungenklinik Borstel: Gespräche über Zukunft

Weil die Lungenklinik Borstel im Kreis Segeberg seit Jahren rote Zahlen schreibt, diskutiert das Aufsichtsgremium heute Nachmittag über die Zukunft der Klinik. Zur Debatte steht etwa der Zusammenschluss mit anderen Krankenhäusern in Kiel und Großhansdorf. Das Forschungszentrum, zu dem die Klinik gehört, wäre von der Schließung nicht betroffen. Der Betriebsrat kritisiert die Pläne. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.11.2020 07:00

Prozessbeginn in Kiel: Soldat soll Frauen vergewaltigt haben

Vor dem Kieler Landgericht muss sich von heute an ein Bundeswehrsoldat wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Ihm wird vorgeworfen, vor drei Jahren zwei Soldatinnen auf dem Truppenübungsplatz Todendorf im Kreis Plön vergewaltigt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft bestreitet der Mann die Tat – es habe sich um freiwilligen Sex gehandelt. Ob sich der 32-Jährige heute äußert, ist nach Angaben des Gerichts unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.11.2020 08:00

Kiels Handballer unterliegen dem FC Barcelona 26:32

Die Handballer des THW Kiel haben die zweite Heimniederlage in der Vorrunde der Champions League kassiert. Im Duell der nationalen Rekordmeister gab es gestern in der Kieler Arena ein 26:32 (15:16) gegen den FC Barcelona. Für Barça war es der sechste Sieg im sechsten Spiel. Beste Werfer beim THW waren Niclas Ekberg und Domagoj Duvnjak mit je fünf Toren. Am kommenden Donnerstag steht für beide Teams das Rückspiel auf dem Programm. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.11.2020 06:00

Planungen für Rader Hochbrücke einsehbar

Die nächste Etappe für den Ersatz der maroden Rader Hochbrücke steht an: Von heute an werden sämtliche Unterlagen für den Neubau der geplanten Zwillingsbrücke öffentlich einsehbar sein. Bis zum 18. Januar können schriftlich Einwände eingebracht werden. Nach Angaben der Landesregierung soll im kommenden Jahr der Planfeststellungsbeschluss vorliegen. Statt bislang einer Brücke sollen bei Rade künftig zwei Brücken den Verkehr über den Nord-Ostsee-Kanal führen. Die erste Brücke in Fahrtrichtung Flensburg soll 2026 freigegeben werden, die zweite in Richtung Hamburg 2029. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.11.2020 06:00

Vogelgrippe weitet sich aus

Die Vogelgrippe hat jetzt den Kreis Herzogtum Lauenburg erreicht. In der vergangenen Woche wurde in Güster eine tote Stockente gefunden - gestern bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut Greifswald den Befund: Es handelt sich um den H5N5-Erreger. Die Kreisveterinäre weisen darauf hin, tote Tiere bei den örtlichen Ordnungsämtern zu melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.11.2020 08:00

Landtag diskutiert über Fleischindustrie

Der Landtag in Kiel diskutiert heute über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Dazu hat die SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht. Hintergrund sind unter anderem Corona-Ausbrüche in Betrieben der Branche. Die SPD fordert bessere Arbeitsbedingungen in den Unternehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.11.2020 08:00

Wetter: Mix aus Wolken, Regen und Sonne

Heute ist es wechselnd bewölkt. Zur Nordsee und Elbe hin gibt es auch Schauer, in Ostholstein darf man sich dagegen über längere Sonnenphasen freuen. Die Temperaturen liegen bei sieben Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) und neun Grad in Itzehoe (Kreis Steinberg).

