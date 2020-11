Stand: 19.11.2020 06:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Längere Weihnachtsferien wegen Corona in SH?

Das Bildungsministerium will prüfen, ob die Weihnachtsferien um zwei Tage verlängert werden können. Dafür sprechen sich nun die Grünen, die CDU und auch die FDP-Fraktion aus. Aus Sicht der Politiker könnten längere Ferien dafür sorgen, dass weniger Infektionen in die Schulen getragen werden. Die SPD dagegen meint, längere Ferien lösten kein Problem, es sei denn diese Zeit würde genutzt, um Luftfilter in die Klassenräume einzubauen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2020 06:00

Martbeschicker freuen sich über viele Kunden

Die Wochenmärkte im Schleswig-Holstein sind so gut besucht wie seit Jahren nicht mehr. Marktbeschicker berichten auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein von 20 bis 40 Prozent mehr Kunden als vor der Pandemie. Als Gründe für den Zulauf gelten demnach das Einkaufen an der frischen Luft statt enger Regalreihen sowie persönliche Gespräche. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2020 06:00

Corona in SH: 208 neue Infektionen gemeldet

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Schleswig-Holstein insgesamt 12.120 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 18.11.) gemeldet worden. Im Vergleich zum Vortag gibt es 208 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Das geht aus den neuesten Zahlen der Landesmeldestelle hervor, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 8.700 Menschen als genesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2020 06:00

Infektionsschutzgesetz: SH enthält sich bei Abstimmung

Das neue Infektionsschutzgesetz kann heute in Kraft treten. Nachdem Bundestag und Bundesrat gestern zustimmten, unterzeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) das Gesetz. Es kann nun im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Bei der Abstimmung im Bundesrat hatte sich Schleswig-Holstein enthalten. Grund war die Kritik der FDP an dem Gesetz. Der Koalitionsvertrag in Kiel sieht vor, dass das Land sich enthält, wenn einer der drei Regierungspartner einem Bundesgesetz nicht zustimmen will. Dennoch gab es an der Haltung der FDP Kritik aus den Reihen von CDU und Grünen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2020 06:00

Das Wetter: Wechsel zwischen Aufheiterungen und Schauer

Heute gibt es neben kurzen Aufheiterungen mit Sonnenschein zeitweise dichtere Wolken und Schauer, zum Teil kräftig ausfallend. Zum Abend hin lockert es von der dänischen Grenze her wieder vermehrt auf, einige Zeit bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen 9 Grad in Tarp und 11 Grad in Grömitz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2020 06:00

