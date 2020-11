Stand: 18.11.2020 07:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Frau will Reh helfen und wird von Auto erfasst

Weil sie einem verletzten Reh helfen wollte, ist eine 48-Jährige bei Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) auf eine Landstraße gelaufen und dort von einem Auto erfasst worden. Die Frau habe bei dem Unfall gestern Abend schwere Verletzungen erlitten, teilte ein Polizeisprecher heute Morgen mit. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2020 08:00

Corona in SH: 294 neue Infektionen gemeldet

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Schleswig-Holstein insgesamt 11.912 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 17.11.) gemeldet worden. Im Vergleich zum Vortag gibt es 294 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Das geht aus den neuesten Zahlen der Landesmeldestelle hervor, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 8.500 Menschen als genesen. 145 Menschen werden laut Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion aktuell in einem Krankenhaus behandelt. 25 befinden sich in Intensivtherapie, 14 Patienten müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2020 06:00

Landtag: Welche Folgen hat die Pandemie?

Die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtags befragen heute Experten zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. An den Gesprächen nehmen Fachleute aus Medizin, Wirtschaft, Justiz sowie weitere Experten teil. Der Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck, Borgwardt, warnt, die psychischen Belastungen durch Besuchsverbote, fehlende Freizeitmöglichkeiten und dauerhaftes Home Office seien für viele Menschen schon seit langer Zeit groß. Fehlende soziale Kontakte könnten zu Stimmungsschwankungen und auch zu Depressionen führen. Er appelliert an Betroffene, sich nicht zu isolieren und konsequent mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2020 07:00

AfD verschiebt Landesparteitag

Die AfD hat ihren Landesparteitag am kommenden Sonnabend in Neumünster abgesagt. Das teilte die Partei gestern auf ihrer Homepage mit. Damit fällt auch die für Sonntag angesetzte Wahl der Kandidaten für die Bundestagswahl aus. Die Stadt Neumünster hatte der AfD aufgrund der Corona-Pandemie die Auflage erteilt, dass zum Parteitag am Sonnabend maximal 100 Teilnehmer in die Holstenhallen kommen dürfen. Das sei mit der Satzung der Partei nicht vereinbar, hieß es seitens der AfD. Mit einer Klage gegen die Teilnehmerbeschränkung war die Partei am Verwaltungsgericht in Schleswig gescheitert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2020 06:00

Geflügelpest in gewerblichem Betrieb im Kreis Nordfriesland

Der erste gewerbliche Betrieb in Schleswig-Holstein ist von der Geflügelpest betroffen. Nach Angaben des Kreises Nordfriesland handelt es sich um einen Geflügelhof mit rund 1.000 Tieren in der Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll. Bei 15 bereits verendeten Tieren hatte das Friedrich-Loeffler-Institut das Virus H5N8 nachweisen können. Gestern Vormittag musste laut Kreis der komplette Bestand getötet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2020 06:00

