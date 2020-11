Stand: 17.11.2020 07:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A7: Kurzzeitige Sperrung nach Lkw-Unfall

Auf der A7 hat es in der Nacht zu Dienstag bei Neumünster Richtung Norden einen Lkw-Unfall gegeben. Laut Polizei kam der 40-Tonnen-Laster aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Der Fahrer konnte sich demnach unverletzt aus dem Lkw befreien. Durch den Unfall wurden nach Angaben der Polizei die Straße und die Leitplanke beschädigt. Für die Bergungsarbeiten musste die A7 in Richtung Norden in dem Bereich für etwa eine Stunde gesperrt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2020 07:00

Corona in SH: 100 neue Infektionen gemeldet

Seit Ausbruch der Pandemie wurden laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, insgesamt 11.618 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 16.11.) in Schleswig-Holstein gemeldet. Binnen eines Tages sind somit 100 neue Corona-Fälle dazugekommen. Am Vortag waren es 161, am Montag vergangener Woche 215. Die Zahl der Todesfälle stieg seit der Meldung gestern um fünf auf 227. Den Angaben zufolge werden 148 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt - am Sonntag waren es 116. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2020 07:00

Haftbefehl nach Brand in Kaltenkirchen

Nach dem Brand in einem Restaurant mit Hotelbetrieb in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft dem 26-Jährigen versuchten Mord und schwere Brandstiftung vor. Bei dem Feuer war am Freitag ein hoher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr hatte zehn Menschen aus dem brennenden Gebäude unverletzt in Sicherheit bringen können. Der Tatverdächtige soll sich laut Polizei kurz vor dem Feuer mit einem der Bewohner des Hauses gestritten haben - der 26-Jährige streitet das ab. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2020 07:00

Günther: In der Corona-Krise noch nicht über den Berg

Ministerpräsident Daniel Günther hat die Schleswig-Holsteiner aufgerufen, in dieser Corona-Zeit möglichst wenig andere Menschen zu treffen und auf private Feiern generell zu verzichten. "Wir sind mit Sicherheit noch nicht über den Berg", sagte der CDU-Politiker am Montagabend nach stundenlangen Corona-Beratungen zwischen Bund und Ländern. Oberstes Ziel bleibe es, Schulen mit Präsenzunterricht und Kitas offen sowie die Wirtschaft am Laufen zu halten. Die Länder wollen bis kommenden Montag dem Bund eigene Vorschläge zum weiteren Vorgehen in der Pandemie unterbreiten, wie Günther ankündigte. Am Mittwoch kommender Woche soll es dann die nächste Konferenz der Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2020 06:00

3. Liga: Lübeck feiert dritten Sieg in Folge

Der VfB Lübeck hat mit seinem dritten Sieg in Serie die Abstiegsränge der dritten Fußball-Liga verlassen. Der VfB erkämpfte sich im Aufsteigerduell beim SC Verl in Paderborn am Montag durch einen späten Treffer von Yannick Deichmann (90.+1) ein 2:1 (0:0) und kletterte in der durch Spielverlegungen verzerrten Tabelle auf den 13. Platz. Nach dem Lübecker Führungstor durch Pascal Steinwender (59.) hatte Aygün Yildirim nur sieben Minuten später für Verl ausgeglichen. Der SCV liegt auf Rang elf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.11.2020 06:00

Wetter: Bedeckt mit Regen

Der Ausläufer eines Atlantiktiefs bringt heute dichte Wolken und leichte Regenfälle. Dabei weht milde Luft heran. Es bleibt bedeckt, nur selten ist mit ein paar kurzen Auflockerungen zu rechnen. Von der Nordsee her zieht zeitweise leichter Regen oder Sprühregen aufs Land. Die Höchstwerte erreichen heute maximal 12 Grad in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) bis 13 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg).

