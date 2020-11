Stand: 14.11.2020 10:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Corona-Infektionen bestätigt

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist um 296 gestiegen. Das hat die Landesregierung am Abend mitgeteilt. Deutschlandweit sind laut Robert Koch Institut rund 22.500 neue Infektionen registriert worden - etwa 1.000 weniger als am Tag davor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2020 10:00

Sieg für Lübecker Handballer

In der zweiten Handball-Bundesliga hat der VfL Lübeck-Schwartau Tabellen-Platz Vier erobert. Der VfL erkämpfte sich am Abend einen Heimsieg - 23 zu 21 hieß es am Ende gegen die Rimpar Wölfe aus Würzburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2020 07:00

Günther erhöht Druck auf Bund

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erhöht in Sachen Corona-November-Hilfen den Druck auf den Bund. Günther sagte, er erwarte, dass sich die Bundesregierung an ihre finanziellen Zusagen halte - vor allem mit Blick auf die Hilfen für Unternehmen, die indirekt vom Teil-Lockdown betroffen sind. Das muss nach seinen Worten erfüllt sein, bevor sich Bund und Länder übermorgen zusammenschalten, um die aktuelle Corona-Lage zu bewerten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2020 06:00

OVG Schleswig: Maskenpflicht an Grundschulen ist rechtmäßig

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat die Maskenpflicht an den Grundschulen für rechtmäßig erklärt. Die Regelung sei nicht unverhältnismäßig, hieß es. Ein 7-jähriger Zweitklässler aus dem Kreis Pinneberg hatte den Antrag gegen die Maskenpflicht an Grundschulen beim OVG in Schleswig eingereicht. Die Richter wiesen diesen mit der Begründung ab, dass die Maskenpflicht erforderlich sei, um einem weiteren raschen Anstieg der Infektionszahlen entgegenzuwirken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2020 06:00

