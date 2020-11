Stand: 13.11.2020 06:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Geschäfte haben Probleme mit Maskenverweigerern

Maskenverweigerer sorgen zunehmend für Probleme in Geschäften in Schleswig-Holstein. Der Einzelhandelsverband Nord berichtet, dass es in Läden immer häufiger zu teils heftigen Diskussionen komme. In einigen Fällen sind demnach uneinsichtige Kunden auch aus den Geschäften geschickt worden. Problematisch ist es für Händler offenbar auch, dass sie nicht immer erkennen, ob Menschen aufgrund von Behinderung oder Krankheit womöglich keinen Mundschutz tragen müssen. Deshalb fordert der Handelsverband vom Land eine einheitliche Bescheinigung dafür, die im Laden vorgezeigt wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.11.2020 06:00

192 weitere Corona-Fälle in SH

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist innerhalb eines Tages um 192 gestiegen. Das teilte die Landesregierung mit (Datenstand 12.11.). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 213. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, haben sich somit seit Beginn der Pandemie 10.903 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein werden 119 Covid-19-Patienten behandelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.11.2020 08:00

Eckernförde beendet Kreuzfahrtgeschäft

Eckernförde sagt "Nein" zu Kreuzfahrtschiffen. Sie sollen von 2022 an nicht mehr in der Bucht vor der Stadt ankern dürfen, um mit Booten Touristen an Land zu bringen. Die Ratsversammlung der Stadt hat am Abend einen entsprechenden Antrag mit den Stimmen von Grünen, SPD, Linke und FDP beschlossen.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.11.2020 06:00

Dachstuhlbrand in Kaltenkirchen

In Kaltenkirchen hat in der Nacht der Dachstuhl einer Monteursunterkunft Feuer gefangen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurden einige Bewohner nun in anderen Unterkünften untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.11.2020 06:30

Corona-Hilfen: Abschlagszahlungen Ende November

Vom Teil-Lockdown betroffene Unternehmen sollen noch in diesem Monat Geld bekommen. Das teilten Finanz- sowie Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Berlin mit. Geplant sind zunächst Abschlagszahlungen, die ab Ende November ausgezahlt werden. Solo-Selbstständige sollen eine Abschlagszahlung von bis zu 5.000 Euro erhalten, Unternehmen bis zu 10.000 Euro. Schleswig-Holstein begrüßt diese Entscheidung, sieht aber weiter Nachbesserungsbedarf. Dabei geht es vor allem um Unternehmen und Selbstständige, die mittelbar vom Teil-Lockdown im November betroffen sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.11.2020 06:00

Stadt Kiel plant vier Corona-Impfzentren

Wie Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) mitteilte, will die Stadt ab Dezember theoretisch in der Lage sein, täglich 1.200 Menschen zu impfen. Die vier geplanten Standorte liegen im Norden nahe des Nord-Ostsee-Kanals, im Westen am Citti-Park, im Süden in Elmschenhagen oder Wellsee und im Osten nahe der Schwentine. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde plant mit drei bis vier Impfzentren, die pro Standort etwa 70.000 Einwohner versorgen sollen. Mögliche Standorte seien unter anderem Rendsburg und Eckernförde, so der Kreis. Wo genau geimpft wird, entscheidet am Ende das Sozialministerium. Eine landesweite Übersicht über alle bisher möglichen Orte für Testzentren gibt es laut Ministerium noch nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.11.2020 06:00

Wetter: Sonne scheint für einige Stunden

Vormittags ist es heiter bis sonnig. Auch am Nachmittag lässt sich immer mal wieder die Sonne blicken. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf zehn Grad in Kiel und Lindholm (Kreis Nordfriesland) und elf Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg).

