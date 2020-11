Stand: 31.10.2019 10:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

252 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist von Montag auf Dienstag um 252 gestiegen. Das teilte die Landesregierung am Dienstagabend mit. Am Vortag waren es 215 Neuinfektionen, davor 177. Die Zahl der Todesfälle stieg um 3 auf 208. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, haben sich somit seit Beginn der Pandemie 10.464 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge 116 Covid-19-Patienten. Am Montag waren es 126, am Sonntag 120. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2020 06:00

TKMS übergibt Militärschiff an Israel

In Kiel wird heute Vormittag das erste von insgesamt vier Schiffen an die israelische Marineübergeben. Die Kosten belaufen sich auf rund 450 Millionen Euro, die Bundesregierung übernimmt etwa ein Viertel davon. Die Übergabe-Zeremonie auf dem Werftgelände von TKMS in Kiel fällt aufgrund der Corona-Pandemie deutlich kleiner aus als geplant - Gäste und Presse sind nicht geladen. Bevor das erste Schiff - die "INS Magen" - einsatzbereit ist, dauert es noch ein paar Monate. Im Anschluss an die Überführung nach Haifa muss das 90 Meter lange Schiff dort zunächst ausgerüstet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2020 06:00

Corona: Eltern wollen, dass Schulen geöffnet bleiben

Die Eltern der Schüler in Schleswig-Holstein sind laut einer Umfrage der Landeselternbeiräte mehrheitlich dagegen, dass Schulen wegen Corona geschlossen werden. Das hat der Vorsitzende des Landeselternbeirates der Gemeinschaftsschulen, Thorsten Muschinski, mitgeteilt. 7.000 Eltern hatten an der Umfrage teilgenommen - nur rund 1.600 davon wollten demnach, dass Schulen umgehend geschlossen werden. Außerdem möchten die Eltern mehr Informationen von den Schulleitungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2020 06:00

Corona: Nerzkadaver aus Dänemark dürfen nicht nach Jagel

Nachdem Dänemarks Regierung die Tötung sämtlicher Nerzbestände im Land angeordnet hat, um die Verbreitung einer Coronavirus-Mutation einzudämmen, kommt es dort zu Problemen. So fehlen in Dänemark etwa Kapazitäten, um die Kadaver zu verbrennen. Über die Grenze nach Schleswig-Holstein zur Tierkörperbeseitigungsanlage in Jagel bei Schleswig dürfen keine Nerzkadaver gebracht werden. Das hatte das Landesumweltministerium untersagt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2020 06:00

Corona: SH bereitet Impfzentren vor

Schleswig-Holstein ist auf Corona-Impfungen vorbereitet. Wie Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mitteilte, soll es in allen Kreisen und kreisfreien Städten entsprechende Impfzentren geben. Die genauen Standorte stehen nach seinen Angaben noch nicht fest - auch das genaue Verfahren werde zurzeit abgestimmt. Laut Garg hat das Land frühzeitig Spritzen, Kanülen und anderes Material bestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2020 06:00

Wetter: Wolken, Nebel, etwas Sprühregen

Heute überwiegend bedeckt oder neblig-trüb und neben trockenen Phasen gelegentlich etwas Sprühregen. Höchstwerte 7 Grad in Mittelangeln bis 9 Grad in Wedel. Schwacher, an der Nordsee teils mäßiger südöstlicher bis südlicher Wind. In der Nacht zum Donnerstag meist bedeckt und gelegentlich etwas Sprühregen möglich. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 8 Grad in Büsum bis 6 Grad in Trappenkamp. Schwacher, an der See teils mäßiger Südostwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2020 06:00

