Stand: 09.11.2020 06:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A1 zwischen Ahrensburg und Kreuz Bargteheide voll gesperrt

Seit den frühen Morgenstunden ist die Autobahn 1 zwischen Ahrensburg und Kreuz Bargteheide in beiden Richtungen voll gesperrt. Derzeit staut sich der Verkehr jeweils auf vier Kilometern Länge. Ursache ist ein defekter Schwertransporter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2020 07:00

Prozessbeginn: Mann soll seine Mutter erwürgt haben

Am Landgericht Itzehoe beginnt heute der Prozess gegen einen Mann aus Pinneberg. Der 40-Jährige soll im Mai seine pflegebedürftige Mutter erwürgt haben. Eine Pflegekraft hatte die 71 Jahre alte Rentnerin tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Das Motiv ist noch unklar. Der Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2020 06:00

A23: Stau nach Personensuche

Die Polizei hat am Sonntagabend die Autobahn 23 zwischen Pinneberg-Mitte und Pinneberg-Nord komplett gesperrt. Nach Angaben der Autobahnpolizei wurde mit Wärmebildkameras nach einem Mann gesucht, der zuvor auf der Straße gesichtet wurde. Er konnte nicht gefunden werden. Warum er sich dort aufhielt, wusste die Polizei nicht. In beide Richtungen bildete sich ein kilometerlanger Stau. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2020 06:00

Bürgermeisterwahlen in Ammersbek, Molfsee und Tönning

In gleich drei Gemeinden wurden gestern die Bürgermeister gewählt. In Ammersbek im Kreis Stormarn wurde Amtsinhaber Horst Ansén (SPD) zum dritten Mal wiedergewählt: 86,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für ihn - einen Gegenkandidaten hatte er nicht. In Molfsee bei Kiel löste Timo Boss Amtsinhaberin Ute Hausschildt ab. Der parteilose Kandidat wurde von Grünen, SPD und FDP unterstützt und konnte rund 57 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. In Tönning im Kreis Nordfriesland bleibt Amtsinhaberin Dorothe Klömmer (CDU) Bürgermeisterin: 51,6 Prozent der Stimmen entfielen auf sie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2020 06:00

Holstein Kiel: HSV in der Liga - Die Bayern im Pokal

Holstein Kiel empfängt heute den Hamburger SV zum Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit einem Sieg gegen den Tabellenführer könnten die Kieler auf Platz zwei vorrücken. Anstoß im Holsteinstadion ist um 20:30 Uhr. Ein echtes Traumlos erhielt das Team von Trainer Ole Werner am Sonntag im DFB-Pokal zugelost. In der zweiten Runde trifft der Zweitligist im eigenen Stadion auf den Rekord-Meister und -Pokalsieger FC Bayern München. Die Partie findet am 22. oder 23. Dezember statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.11.2020 06:00

Zweiter Saisonsieg für den VfB Lübeck: 1:0 über Uerdingen

Die Fußballer des VfB Lübeck sind endgültig in der 3. Liga angekommen. Ersin Zehir sorgte am Sonntag in der 56. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 (0:0) über den KFC Uerdingen für den zweiten Lübecker Sieg in Serie. Der VfB gab die Rote Laterne an den SV Meppen weiter und belegt mit nun acht Punkten Platz 17. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2020 17:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.11.2020 | 14:00 Uhr