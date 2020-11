Stand: 08.11.2020 11:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zwei Großbrände in einer Nacht

In der Nacht zum Sonntag hat es zwei Großbrände in Schleswig-Holstein gegeben. In Stubbendorf (Kreis Stormarn) brannte ein Gebäude eines Reiterhofes ab, in Welmbüttel (Kreis Dithmarschen) beschädigten Flammen ein Mehrfamilienhaus stark. Menschen wurden bei beiden Bränden nicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2020 11:00

Corona: 233 neu gemeldete Infektionen in SH

Seit Ausbruch der Pandemie wurden laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, insgesamt 9.820 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 7.11.) in Schleswig-Holstein gemeldet. Davon sind nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) etwa 6.800 Menschen genesen. Im Vergleich zum Vortag gibt es 233 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2020 08:00

Wer wird Bürgermeister in Ammersbek, Tönning und Molfsee?

Wohnungsbau, Klimaschutz, Glasfaser, Sanierung von Straßen und öffentlichen Plätzen: Mit diesen und anderen Themen wollen die Kandidaten der Bürgermeisterwahlen in Tönning, Ammersbek und Molfsee heute punkten. In allen drei Gemeinden wird am Sonntag gewählt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2020 08:00

Das Wetter: Es ist mild

Heute Nachmittag ist es überwiegend freundlich mit viel Sonnenschein und ein paar lockeren Wolken. Im Tagesverlauf kommen von der Ostsee stellenweise hochnebelartige Wolkenfelder. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Glücksburg und bei 13 Grad in Wacken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2020 08:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2020 | 11:00 Uhr