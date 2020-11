Stand: 07.11.2020 11:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Maskenpflicht auf Promenaden: Keine einheitliche Regelung

Von heute an führen weitere Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein eine Maskenpflicht auf Strandpromenaden ein. Westerland auf Sylt, Timmendorfer Strand, Strande, Laboe, Schönberg: Überall wurde eine Maskenpflicht auf den Promenaden beschlossen - manchmal auch nur auf gewissen Abschnitten und zu bestimmten Zeiten. In Eckernförde gibt es die Pflicht bereits seit Montag. Eine einheitliche landesweite Regelung gibt es allerdings nicht: An anderen touristischen Orten müssen keine Masken aufgesetzt werden. Das entscheiden die Kreise selbst, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2020 10:00

Behinderungen im Bahnverkehr - auch Sylt betroffen

Bahnfahrer müssen an diesem und am kommenden Wochenende zwischen Heide und Husum in beiden Richtungen mit längeren Fahrzeiten rechnen. Betroffen ist auch die Verbindung von und nach Sylt. Grund sind nach Angaben der Bahn Bauarbeiten an der Eiderbrücke bei Friedrichstadt. Wegen des Schienenersatzverkehrs mit Bussen können sich die Zugzeiten laut Bahn um bis zu 45 Minuten verlängern. Wegen der Bauarbeiten ist auch die B202 in Friedrichstadt für Autofahrer gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2020 09:00

IHK in Sorge um Innenstädte

Geschlossene Restaurants, Cafés und Dienstleister: Das wirkt sich auch auf die Innenstädte aus - und damit auf die Einzelhändler, die weiterhin geöffnet haben dürfen. Laut Julia Körner von der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel sind viele Inhaber von Geschäften besorgt: Einige Städte berichten demnach von 20-25 Prozent weniger Kundschaft, die Angst vor dem Onlinemarkt - vor allem im Weihnachtsgeschäft - ist groß. Andererseits könnte sich das Blatt laut IHK auch wieder wenden, denn bis mindestens Ende November bleibt der Einkaufsbummel eine der wenigen erlaubten Freizeitbeschäftigungen während des Teil-Lockdowns. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2020 08:00

RKI gibt Reisewarnung für ganz Dänemark heraus

Das Robert-Koch-Institut hat seine Liste der Risikogebiete erneut erweitert. Jetzt gilt auch für ganz Dänemark eine Reisewarnung. Bisher waren nur Nordjütland und die Region um Kopenhagen davon betroffen. Inzwischen liegen alle Regionen deutlich über der Warnschwelle von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche. Wer in Dänemark war oder von dort kommt, muss jetzt bei der Einreise nach Deutschland zu Freizeitzwecken in Quarantäne. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2020 07:00

Erster Kegelrobbennachwuchs der Saison auf Helgoland

Die Wurfsaison der Kegelrobben auf der Helgoländer Düne hat begonnen. Drei Jungtiere sind laut Tourismus-Service bereits gesichtet worden. Im vergangenen Winter sind 531 Kegelrobben geboren worden. Die Kegelrobben bringen ihren Nachwuchs in den Wintermonaten von November bis Ende Januar zur Welt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2020 07:00

Corona: 274 neu gemeldete Infektionen in Schleswig-Holstein

Seit Ausbruch der Pandemie wurden laut der Landesmeldestelle insgesamt 9.587 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 6.11.) in Schleswig-Holstein registriert. Davon sind nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) 5.500 Menschen genesen. Im Vergleich zum Vortag gibt es demnach 274 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. 118 Menschen werden aktuell laut Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus behandelt - einer weniger als gestern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2020 06:00

Rendsburger Kanaltunnel wieder frei

Die Sperrung des Kanaltunnels in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen von Wartungsarbeiten ist am frühen Sonnabend wie geplant aufgehoben worden - der Verkehr läuft wieder. Aktuell bestünden keine Einschränkungen mehr, teilte eine Sprecherin des Verkehrslagezentrums mit. Der Tunnel war von gestern 21 Uhr bis heute früh um 5 Uhr geschlossen worden. Grund für die Sperrung waren nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) turnusmäßige Wartungsarbeiten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.11.2020 06:00

Kürzere Quarantäne für Reisende aus Risikogebieten

Wer aus einem ausländischen Corona-Risikogebiet nach Schleswig-Holstein kommt, muss von Sonntag an nur noch für zehn Tage in Quarantäne. Bisher sind es 14 Tage. Dies geht aus einer geänderten Verordnung hervor, die die Landesregierung am Freitag auf Grundlage einer zwischen Bund und Ländern abgestimmten Musterverordnung beschlossen hat. Für die betroffenen Reisenden gelte damit eine kürzere Quarantänezeit als für enge Kontaktpersonen eines bestätigten Covid-19-Falls, bei denen ein konkreter Ansteckungsverdacht ermittelt wurde und ein höheres Schutzniveau erforderlich sei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2020 18:00

Wetter: Trocken bei viel Sonne

Heute Nachmittag gibt es allgemein viel Sonnenschein, es bleibt trocken. Die Höchstwerte erreichen 11 Grad an der nordfriesischen Küste bis 13 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg).

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2020 | 11:00 Uhr