Stand: 05.11.2020 06:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: 262 neue Infektionen in Schleswig-Holstein

Seit Ausbruch der Pandemie wurden laut der Landesmeldestelle insgesamt 9.093 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 4.11.) in Schleswig-Holstein registriert. Davon sind nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) 5.500 Menschen genesen. Im Vergleich zum Vortag gibt es 262 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. 114 Menschen werden aktuell laut Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus behandelt - ein Anstieg von vier. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2020 06:00

Landrat will über Geflügelpest-Situation in Nordfriesland informieren

Nach dem Fund von rund 1.000 verendeten Wildvögeln im Kreis Nordfriesland wollen Landrat, Nationalparkverwaltung und Veterinäramt heute über den aktuellen Stand informieren. Als Ursache gilt die Vogelgrippe. Unter anderem sollten Fachleute ihre Einschätzung abgeben, wie sie die Lage und Entwicklung sehen, teilte der Kreis mit. An der Pressekonferenz in Husum sollen neben Landrat Florian Lorenzen (CDU) auch der Leiter der Nationalparkverwaltung im Landesbetrieb für Küstenschutz, Michael Kruse, und der Leiter des Veterinäramtes des Kreises Nordfriesland, Dieter Schulze, teilnehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2020 06:00

Corona: Dänemark sieht Nerze als Überträger von Infektionen

Dänemark will die gesamten Nerzbestände des Landes töten. Das sind bis zu 17 Millionen Tiere. Nach Angaben des Serum Instituts, vergleichbar mit dem deutschen Robert-Koch-Institut (RKI), ist nachgewiesen, dass von den Tieren mutierte Coronaviren auf mindestens 12 Menschen übergesprungen sind. Das könnte zu Problemen bei einem kommenden Impfstoff führen. Das Fell der Nerze von Zuchtbetrieben ist unter anderem für Pelzmäntel beliebt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2020 06:00

Saison der Weihnachtsbäume in Schleswig-Holstein beginnt

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eröffnet heute auf dem Forsthof Schümann in der Gemeinde Fuhlendorf (Kreis Segeberg) offiziell die Weihnachtsbaum-Saison. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Landwirtschaftskammer 650.000 bis 700.000 Bäume geschlagen. Über die diesjährigen Preise und die Marktsituation angesichts der Corona-Pandemie wollen die Landwirtschaftskammer und der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2020 08:30

Kreuzfahrten ab Kiel nicht mehr erlaubt

Die Reederei TUI Cruises muss alle geplanten Reisen ab Kiel absagen. Das stellte Tourismus-Minister Bernd Buchholz (FDP) klar. Kreuzfahrten gingen laut Buchholz nicht mit der neuen Landesverordnung einher. Heute hätte eigentlich die erste Fahrt in Kiel beginnen sollen. Insgesamt sollten in diesem Monat acht Mini-Kreuzfahrten mit der Mein Schiff 1 von Kiel aus starten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2020 06:00

Corona in Quickborner Restaurant - Gesundheitsamt sucht Gäste

Der Kreis Pinneberg sucht Gäste des Quickborner Restaurants "La Bella Vita". Grund ist laut Kreis, dass zwei Mitarbeiter des Lokals positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Weil die Gästelisten aktuell noch nicht vorliegen, bittet der Kreis darum, dass sich alle Gäste, die seit dem 22. Oktober das "La Bella Vita" besucht haben, beim Gesundheitsamt melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2020 06:00

Das Wetter: Wolken, Sprühregen, etwas Sonne

Heute ist es teils aufgelockert bewölkt, teils gibt es auch dichtere Wolken mit etwas Nieselregen. Hin und wieder kommt die Sonne durch. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken von Norden her, dabei ist leichter Sprühregen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Kropp und bei 13 Grad in Preetz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.11.2020 06:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.11.2020 | 06:00 Uhr