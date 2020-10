Stand: 31.10.2020 11:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Grüne beginnen digitalen Parteitag

Schleswig-Holsteins Grüne starten heute ihren Parteitag - digital. Dabei wird nicht wie eigentlich geplant die Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt - denn dafür müssten die Delegierten sich laut Wahlgesetz persönlich treffen. Corona-bedingt geht das momentan aber nicht. Die Grünen haben zwei Tage Zeit für inhaltliche Arbeit: Sie wollen am Wochenende unter anderem darüber diskutieren, wie man mit Corona-Verschwörungserzählungen umgehen soll. Darüber hinaus wollen sie über das LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), E-Sports oder das Bedingungslose Grundeinkommen sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 31.10.2020 09:00

RKI: Schleswig-Holstein überschreitet Inzidenzwert von 50

Schleswig-Holstein hat die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab für das Bundesland einen Wert von 50,14 (Stand Sonnabend, 0 Uhr) an. Am Vortag hatte dieser Wert demnach noch bei etwa 46 gelegen. Mit den aktuellen Daten (30.10., 20 Uhr) hat die Landesregierung mit 313 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages einen neuen Höchststand vermeldet. Den Angaben zufolge haben sich seit Beginn der Pandemie somit 8.027 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert. Der bisherige Höchstwert lag bei 280 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - dieser wurde am Mittwoch gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 31.10.2020 09:00

Vogelgrippe bei Wildvögeln in Nordfriesland nachgewiesen

Bei Wildvögeln in Nordfriesland ist nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums die Geflügelpest, in ihrer aggressiven Variante auch Vogelgrippe genannt, nachgewiesen worden. Das Veterinäramt des Kreises hat angeordnet, dass nordfriesische Geflügelhalter in Küstennähe und in weiteren Vogelrastgebieten ihre Bestände in Ställen unterbringen müssen. Welche Gebiete konkret von der Stallpflicht betroffen sind, steht im Amtsblatt des Kreises Nordfriesland. Schleswig-Holstein war zuletzt 2016/17 stark von der Geflügelpest betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 31.10.2020 09:00

Eltern fordern mehr Abstand in Schulbussen

Laut Landeselternbeirat befürchten viele Eltern, dass sich ihre Kinder in überfüllten Schulbussen mit dem Coronavirus anstecken könnten. Sie sehen eine große Ansteckungsgefahr, wenn keine Abstände eingehalten werden können. Jetzt reagieren erste Städte in Absprache mit Schulen und Busunternehmen: In Flensburg sind bereits 15 weiterführende Schulen einer Forderung des Landeselternbeirates gefolgt und haben sich auf unterschiedliche Unterrichtsanfangszeiten geeinigt, um den Andrang in den Bussen zu entzerren. Jetzt will auch Lübeck nachziehen: Nach Angaben einer Sprecherin will die Stadt plant einen Runden Tisch mit allen Beteiligten einberufen. | NDR Schleswig-Holstein 31.10.2020 08:00

Urlauber müssen spätestens morgen nach Hause

Die neue Landesverordnung, die am Sonntag veröffentlicht werden soll, sieht vor, dass ab dem 2. November ein Verbot für touristische Übernachtungen im Land gilt. Um zu vermeiden, dass alle Urlauber gleichzeitig am Montag abreisen und es eventuell Chaos am Sylt-Shuttle oder den Schiffsterminals gibt, wird Touristen auf den Nordsee-Inseln und Halligen von Schleswig-Holstein ein Abreise-Zeitraum bis zum 5. November eingeräumt. Das erklärte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Freitag. Jedem sei zu empfehlen, jetzt nicht den Versuch zu unternehmen, noch anzureisen: "Ab dem 2. November ist Abreise angesagt." | NDR Schleswig-Holstein 31.10.2020 08:00

Harrisleer wollen gegen Bauschutt aus AKW protestieren

Die Gemeinde Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) wehrt sich weiter gegen eine mögliche Einlagerung von sogenanntem freigemessenen Bauschutt aus dem AKW Brunsbüttel. Für Sonnabend um 11 Uhr ist eine Protestaktion entlang der Zufahrtsstrecke zur Deponie Balzersen auf dem Ellunder Weg geplant. Die Landesregierung vertritt die Meinung, das nicht radioaktive Material sei ungefährlich. Sie könnte anordnen, dass Harrislee den Schutt aufnehmen muss. Auch die Nachbargemeinde Handewitt ist dagegen. | NDR Schleswig-Holstein 31.10.2020 19:30

VfB Lübeck feiert ersten Saisonsieg

Die Fußballer des VfB Lübeck haben in der Dritten Liga den ersten Saisonsieg geschafft. Der Aufsteiger gewann am Freitagabend mit 2:0 (2:0) bei Viktoria Köln und verließ nach zuvor sieben sieglosen Spielen zumindest für eine Nacht den letzten Tabellenplatz. Tommy Gruppe brachte den VfB schon in der sechsten Minute in Führung. Der Österreicher Osarenren Okungbowa erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (39.). | NDR Schleswig-Holstein 31.10.2020 08:00

Garg zu Halloween: Bitte nicht von Tür zu Tür ziehen

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich dafür ausgesprochen, Halloween in diesem Jahr anders zu feiern als sonst. Umzüge um die Häuser und eine Pandemie sind seines Erachtens nicht vereinbar. Garg sagte, er rate allen kleinen Geistern, nicht auf die Straße zu gehen und an anderen Türen zu klingeln, sondern in der Familie zu feiern. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2020 07:00

Wetter: Stark bewölkt mit Sprühregen

Heute Nachmittag ist es zunächst überwiegend stark bewölkt, es gibt stellenweise noch etwas Sprühregen - der lässt aber im Verlauf des Tages nach. Später kommen von der Elbe her allmählich Auflockerungen, hier und da gibt es auch ein paar Sonnenstrahlen. Zur Ostsee hin zeigen sich erst am Abend mehr Wolkenlücken. Es bleibt mild, mit Höchstwerten von 14 Grad in Büsum (Kreis Nordfriesland) bis 16 Grad in Trittau (Kreis Stormarn).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.10.2020 | 12:00 Uhr