Besucher-Stopp in Paracelsus-Kliniken

Keine Besuche mehr in den Paracelsus-Kliniken in Schleswig-Holstein: Das hat das Unternehmen mit sofortiger Wirkung beschlossen. Mit dem Besucher-Stopp wolle man seinen Teil dazu beitragen, dass sich das Coronavirus weniger ausbreitet, sagte Geschäftsführer Dr. Christian Utler - und außerdem Personal und Patienten schützen. Die Paracelsus-Kliniken haben in Schleswig-Holstein Standorte in Henstedt-Ulzburg und auf Helgoland. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2020 07:30

Handball: Duell der Rekordmeister in Kiel

Die Handballer des THW Kiel erwarten in der Champions League heute den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem zum Duell der Rekordmeister. Die "Zebras" haben bislang 21 deutsche Meisterschaften gesammelt, Veszprem kommt auf 26 Titel in Ungarn. Trotz der steigenden Corona-Zahlen werden knapp 2.000 Zuschauer in der Kieler Arena erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2020 15:40

Landtag: Corona-Krise wirbelt Sitzung durcheinander

Der Landtag kommt heute zu seiner dreitägigen Oktobersitzung zusammen. Wegen der jüngsten Entwicklungen in der Corona-Krise hat das Parlament die Reihenfolge der Beratung kurzfristig geändert. Die vorgesehene Regierungserklärung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zur Corona-Situation im Land wurde auf Donnerstag verschoben. Damit startet der Landtag mit einer Debatte über die Wasserstoffstrategie des Landes. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2020 12:00

Amateursport in Corona-Zwangspause

Die Verschärfung der Corona-Regeln hat auch Folgen für den Amateursport im Land. Im Fußball, Handball und Basketball beispielsweise ruht der Ligabetrieb nach Angaben der zuständigen Verbände vorerst, weil ab Sonnabend nur noch maximal zehn Personen zusammenkommen dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2020 08:00

Werft-Industrie in der Krise: Protestmarsch durch Kiel

Der Werft-Industrie im Land fehlen Aufträge. Die Landesregierung will helfen und macht Druck beim Bund. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, plant die IG Metall für heute einen Protestmarsch durch Kiel. Auch die Geschäftsführung verschiedener Unternehmen soll teilnehmen. Das zeige einfach, wie dramatisch die Situation insgesamt sei, so die IG Metall. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2020 08:00

Rendsburg: Luxusjacht beschädigt

Großeinsatz gestern Abend für die Feuerwehr in Rendsburg in der Nobiskrug-Werft: Auf dem Werftgelände an der Obereider war eine Luxusjacht im Trockendock beschädigt worden. Arbeiter hatten die Jacht im Dock bewegt - dabei kippte sie laut Polizei etwas zur Seite. Zwei Diesel-Tanks wurden dadurch beschädigt. Kraftstoff lief aus, den die Feuerwehr offenbar mit Ölsperren eindämmen konnte. Wie hoch der Schaden an der mehr als 120 Meter langen Luxusjacht ist, kann die Polizei noch nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2020 06:00

Verschärfte Corona-Regeln in SH

Ab Sonnabend dürfen sich laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nur noch höchstens zehn Leute privat oder im öffentlichen Raum treffen. Außerdem gilt dann von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens eine Sperrstunde in der Gastronomie - auch die Maskenpflicht für Schüler ab der fünften Klasse wurde für drei Wochen verlängert. Heute beraten die Regierungschefs der Länder in einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über weitere Maßnahmen angesichts der ansteigenden Corona-Zahlen. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2020 06:00

Appell in Neumünster: Halloween-Feiern einzuschränken

Neumünster ruft zu Zurückhaltung an Halloween auf. Wegen der aktuellen Corona-Lage sollten die Einwohner sich die Frage stellen, wie viele Kontakte tatsächlich nötig seien. Die Stadt schließt sich damit dem Aufruf von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) an, Halloween in seiner üblichen Form in diesem Jahr ausfallen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2020 05:30

Wetter: Wenig Regen, auch mal Sonnenschein

Heute bei mal mehr, mal weniger Wolken nördlich des Nord-Ostsee-Kanals gelegentlich, sonst nur einzelne Regenschauer. Im Verlauf auch mal längerer Sonnenschein. Maximal 12 Grad auf Amrum bis 15 Grad in Lauenburg. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, direkt an der Nordsee einzelne Sturmböen möglich. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 10 Grad auf Föhr, 11 Grad in Bad Segeberg und 12 Grad auf Fehmarn. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2020 05:30

