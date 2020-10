Stand: 27.10.2020 06:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Experten rechnen mit vielen Privatinsolvenzen

Die Schuldnerberatungen in Schleswig-Holstein erwarten eine drastische Zunahme von Privatinsolvenzen. Hintergrund sei Kurzarbeit oder Jobverlust durch die Corona-Krise. Nach eigenen Angaben registrieren die Schuldnerberatungen seit Wochen steigende Anfragen. Die Experten rechnen damit, dass spätestens zum Jahreswechsel vermehrt Anträge auf Privatinsolvenz gestellt werden. NDR Schleswig-Holstein 27.10.2020 08:00

Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals defekt

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) fällt die Große Südkammer der Schleuse wohl für mindestens 14 Tage aus. Grund ist nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ein Schaden an der Mechanik des Schleusentores. Für die Reparatur ist ein Schwimmkran nötig. Die Arbeiten werden dadurch erschwert, dass es bei den Schlossern des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes einen Corona-Fall gibt. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2020 08:00

Neue Corona-Maßnahmen für Stormarn und Segeberg

Gestiegene Infektionszahlen sorgen auch für strengere Corona-Regeln in den Kreisen Stormarn und Segeberg: Im Kreis Stormarn dürfen sich ab sofort nur Gruppen bis maximal 10 Personen treffen, auf Märkten sind maximal 100 Personen gleichzeitig erlaubt. Außerdem gilt in einigen Bereichen verschärfte Maskenpflicht, wie auch ab heute im Kreis Segeberg. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2020 07:00

Sieben Verletzte bei Unfall in Timmendorfer Strand

Laut Polizei sind gestern Mittag an der Einmündung B76/Ecke Höpfnerweg drei Autos zusammengestoßen. Sechs Personen wurden dabei leicht verletzt, eine 52-jährige Lübeckerin schwer. Alle kamen für Behandlungen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2020 06:30

Corona: Weihnachtsmarkt in Lübeck abgesagt

Der Lübecker Weihnachtsmarkt findet definitiv nicht statt. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) teilte die Entscheidung gestern Abend mit. Grund sind nach seinen Worten die steigenden Corona-Zahlen in der Hansestadt. Der Weihnachtsmarkt lockt jedes Jahr rund zwei Millionen Besucher nach Lübeck und ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Von heute an gilt außerdem eine Maskenpflicht in der Altstadt, auf der Travepromenade, der Priwall-Promenade und auf dem Fährvorplatz. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2020 06:00

Das Wetter: Sonne, Wolken, später Schauer

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, dabei bleibt es längere Zeit trocken. Später gibt es häufiger Schauer, vor allem Richtung Nordfriesland. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in List auf Sylt bis 13 Grad in Timmendorfer Strand. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind, an der Nordsee starker Wind mit stürmischen Böen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 9 Grad in Schleswig und 11 Grad in Großenbrode.

