Stand: 24.10.2020 10:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dänemark macht Grenzen dicht - Ausnahme für SH

Seit heute dürfen Deutsche nicht mehr ohne triftigen Grund nach Dänemark reisen. Schleswig-Holsteiner sind davon zunächst ausgenommen. Angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuansteckungen schließt das Nachbarland weitgehend seine Grenze für Urlauber aus Deutschland. Das hat das dänische Außenministerium mitgeteilt. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2020 06:00

Kreis Pinneberg erreicht kritischen Corona-Inzidenzwert

Der Kreis Pinneberg erreicht als erster Kreis in Schleswig-Holstein den kritischen Inzidenzwert von 50. In den vergangenen Tagen sind nach den Daten das Robert Koch Instituts mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner registriert worden. Damit treten laut Kreisverwaltung ab kommender Woche verschärfte Corona-Regeln in Kraft - unter anderem strengere Kontaktbeschränkungen und eine Sperrstunde für Restaurants und Kneipen. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2020 10:00

Strengere Regeln: Maske auf Wochenmärkten und Restaurants überall im Land Pflicht

Ab heute (24. Oktober) gelten ausgeweitete Regeln für die Mund-Nase-Bedeckung in Schleswig-Holstein. Jetzt müssen Beschäftigte in Gaststätten und Gäste in Bereichen mit Publikumsverkehr innerhalb und außerhalb geschlossener Räume eine Gesichtsmaske tragen. Ausgenommen sind Gäste an ihren festen Steh- oder Sitzplätzen. Das hatte die Landesregierung am Donnerstag beschlossen. Für Beschäftigte in Verkaufs- und Warenausgabestellen des Einzelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsständen und in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren in den Bereichen mit Publikumsverkehr sowie auf Wochenmärkten gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Neu geregelt ist außerdem, dass das Tragen eines Kunststoffvisiers (Face Shield) grundsätzlich nicht mehr ausreicht. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2020 06:00

Sperrung der A1 bei Hamburg am Wochenende

Weil eine marode Brücke abgerissen werden muss, ist die A1 bei Hamburg das ganze Wochenende lang gesperrt - bis Montagfrüh 5 Uhr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Billstedt und Moorfleet in beiden Richtungen. Auf den Ausweichstrecken werden lange Staus erwartet. An diesem Wochenende gehen unter anderem in Niedersachsen und Bremen die Herbstferien zu Ende. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2020 09:00

Marne: Demo gegen Straßenausbaubeiträge

10 Bürgerinititiven, ein Ziel: In Marne im Kreis Dithmarschen protestieren heute Menschen dagegen, dass sie mitbezahlen müssen, wenn eine Straße an ihrem Grundstück neu gemacht wird. Etwa 160 der mehr als 1.000 Gemeinden in Schleswig-Holstein fordern diese Straßenausbaubeträge bei Hauseigentümern ein. In Marne war ein besonders umstrittener Fall bekannt geworden: Ein Bäckermeister soll für die Sanierung einer Straße 130.000 Euro zahlen - obwohl sein Grundstück nur durch eine knapp sechs Meter breite Ausfahrt mit der Straße verbunden ist. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2020 10:00

Steigende Corona-Zahlen: Günther appelliert an die Schleswig-Holsteiner

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 6.520 Coronavirus-Infektionen (Datenstand 23.10.) nachgewiesen worden - 100 mehr im Vergleich zum Vortag. Ministerpräsident Günther hat die Schleswig-Holsteiner erneut aufgefordert, sich an die Corona-Regeln zu halten. Günther sagte in einer Videoansprache, die Lage sei ernst. Jeder müsse mithelfen, das weitere Ausbreiten des Virus zu verhindern - und zum Beispiel prüfen, ob private Reisen und Treffen wirklich notwendig seien. Der Kreis Dithmarschen und der Kreis Stormarn melden mittlerweile Inzidenzwerte von fast 50. Dithmarschen weitet nun seine Schutzmaßnahmen auf den gesamten Kreis aus. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2020 06:00

Oberverwaltungsgericht kippt Beherbergungsverbot in SH

Schleswig-Holsteins Oberverwaltungsgericht hat das sogenannte Beherbergungsverbot für Touristen aus Corona-Hotspots gekippt. Das Gericht in Schleswig stufte die Regelung am Freitag als rechtswidrig ein. Es erklärte die Regelung in einem Eilverfahren für außer Vollzug gesetzt, bis eine Entscheidung in der Hauptsache getroffen ist. In Hamburg gilt dagegen weiterhin ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Hot-Spots, die keinen Negativtest vorweisen können. | NDR Schleswig-Holstein 24.10.2020 06:00

Neumünster sagt verkaufsoffenen Sonntag ab

Die Stadt Neumünster hat den für dieses Wochenende geplanten verkaufsoffenen Sonntag abgesagt. Das teilte das Pressebüro im Rathaus mit. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt knapp unter 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, wegen der aktuellen Corona-Lage sei aber nicht zu verantworten dass es zu Menschenansammlungen in der Stadt komme, so Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU). Kritik kommt vom Handelsverband Nord. Geschäftsführerin Mareike Petersen bezeichnete die Absage als "sehr ärgerlich". Den Unternehmen seien bereits Personal- und Werbekosten entstanden - und das in der ohnehin schon sehr schwierigen finanziellen Lage. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2020 14:00

Wetter: Viele Wolken

Heute Nachmittag gibt es neben vielen dichten Wolkenfeldern nur hin und wieder ein paar Auflockerungen mit etwas Sonne. Dabei kann es gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen geben. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 15 Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein).

