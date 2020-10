Stand: 23.10.2020 07:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: 136 neue Infektionen gemeldet

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 6.284 Coronavirus-Infektionen (Datenstand 22.10.) nachgewiesen worden. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 136 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Gemeldet wurden bis heute 164 Todesfälle, einer mehr als am Tag zuvor. 43 Menschen werden in Kliniken behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2020 06:00

Mehrere Regionen in SH über Grenzwert

Die Corona-Neuinfektionen in der Stadt Neumünster sowie in den Kreisen Pinneberg, Stormarn, Ostholstein und Dithmarschen sind so hoch, dass verschärfte Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dithmarschen hat heute Morgen landesweit den höchsten Inzidenzwert. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2020 06:00

Maskenpflicht in Timmendorfer Strand, Elmshorn und Uetersen

Wegen der vielen Corona-Infektionsfälle in einem Hotel in Timmendorfer Strand hat der Kreis Ostholstein für den Ort strengere Corona-Regeln verordnet. Es gilt nun unter anderem eine Maskenpflicht auf der Promenade und in der Fußgängerzone. Und auch der Kreis Pinneberg reagiert auf die steigenden Zahlen: Maske auf heißt es jetzt auch in einigen öffentlichen Bereichen in Elmshorn und Uetersen. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2020 07:00

Dänemark macht Grenzen dicht - Ausnahme für SH

Schleswig-Holsteiner sind zunächst ausgenommen, aber alle anderen Deutschen dürfen von Sonnabend an nicht mehr ohne triftigen Grund nach Dänemark reisen. Angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuansteckungen schließt Dänemark weitgehend seine Grenze für Urlauber aus Deutschland. Das hat das dänische Außenministerium mitgeteilt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2020 06:00

Toter auf Spielplatz in Grönwohld

Auf einem Kinderspielplatz in Grönwohld bei Trittau im Kreis Stormarn ist gestern ein toter Mann gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft geht nach eigenen Aussagen von einem Verbrechen aus, die Mordkommission untersucht den Fall jetzt. Wie der Mann starb, ist unklar. Auch zu den Hintergründen der Tat gibt es noch keine Informationen. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2020 06:00

Flensburg gewinnt in der Champions League

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg verbucht. Sie gewannen ihr Champions League Spiel gegen Elverum aus Norwegen mit 37:35. Haupttorschützen waren Goran Johannessen (8 Tore) und Franz Semper (6 Tore). | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2020 06:00

Sana-Kliniken in Ostholstein geschlossen

Wegen der steigenden Zahl an Corona-Infektionen in Ostholstein sind die Sana-Kliniken im Kreis jetzt für Besucher geschlossen. Damit soll verhindert werden, dass das Virus unkontrolliert in die Krankenhäuser gelangt, so ein Sana-Sprecher. Das Besuchsverbot gilt für alle vier Standorte in Eutin, Oldenburg, Fehmarn und Middelburg. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2020 05:30

Neue Regeln für die Mund-Nase-Bedeckung in Schleswig-Holstein

Die Landesregierung hat am Donnerstag die Ausweitung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung beschlossen. Ab morgen (24. Oktober) gilt die Maskenpflicht in Gaststätten für Beschäftigte und Gäste in Bereichen mit Publikumsverkehr innerhalb und außerhalb geschlossener Räume. Ausgenommen sind Gäste während des Aufenthaltes an ihren festen Steh- oder Sitzplätzen. Für Beschäftigte in Verkaufs- und Warenausgabestellen des Einzelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsständen und in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren in den Bereichen mit Publikumsverkehr sowie auf Wochenmärkten gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Neu geregelt wird außerdem, dass das Tragen eines Kunststoffvisiers (Face Shield) nicht mehr ausreicht. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2020 05:30

Wetter: Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Am Morgen und Vormittag ist es locker bewölkt und verbreitet trocken. Im Laufe des Tages gibt es neben wolkigen Abschnitten mit vereinzelten Schauern auch größere Wolkenlücken mit etwas Sonne. Am späten Abend kommen an der Nordsee verstärkt Schauer auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 Grad auf Nordstrand und 15 Grad in Bad Oldesloe.

