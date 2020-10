Stand: 18.10.2020 13:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zwischenfall nach Demo gegen AfD in Henstedt-Ulzburg

Bei einer zunächst friedlichen Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat es am Sonnabend einem Zwischenfall gegeben. Rund 200 Menschen haben vor dem Bürgerhaus demonstriert. Nach Polizeiangaben hatte sich einige Meter weiter eine unangemeldete Demo mit rund 60 Teilnehmern aus dem linken Spektrum (Antifa) gebildet. Der Polizei zufolge gerieten Demonstranten der rechten und linken Szene aneinander. Ein Demonstrant aus der linken Szene wurde demnach von einem Auto erfasst und musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den Unfallfahrer wird ermittelt. Ein Beamter gab im Zuge des folgenden Streits zwischen linken und rechten Demonstranten einen Warnschuss ab. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2020 12:00

Hotel in Timmendorfer Strand wegen Corona geschlossen

Drei Mitarbeiter eines Hotels in Timmendorfer Strand sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Hotel wurde geschlossen. 200 Gäste mussten abreisen. Es handelt sich um das Grand Hotel Seeschlösschen. Weil die betroffenen Mitarbeiter nach Angaben des Kreises Ostholstein alle in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet haben, müssen mehr als 100 Beschäftigte des Hotels in Quarantäne. Sie alle werden auf das Coronavirus getestet - die Ergebnisse sollen in ein paar Tagen vorliegen. Die Gäste dürfen sich freiwillig testen lassen und sollen in den kommenden Tagen auf Symptome einer möglichen Infektion achten. In Quarantäne müssen sie nicht. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2020 12:00

Höhepunkt beim SH Netz Cup: Ruder-Rennen

In Rendsburg findet an diesem Wochenende der SH Netz Cup statt. Der Höhepunkt ist das heutige Ruderrennen der Achter, das als härtestes Ruderrennen der Welt gilt. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2020 11:00

Coronavirus in SH: 26 neue Infektionen bestätigt

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 5.626 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 17.10.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 26 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 163 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt, dass etwa 4.800 Menschen in Schleswig-Holstein nach einer Coronavirus-Infektion genesen sind. 24 Menschen werden aktuell laut Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2020 09:00

Wetter: Wechselnd bewölkt und trocken

Heute Nachmittag ist es vom Norden her freundlich, zur Ostsee hin auch mit sonnigen Phasen. Es weht ein mäßiger, an den Küsten frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. Höchstwerte: 11 Grad in Hörnum bis 13 Grad in Timmendorfer Strand. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2020 08:00

