Stand: 17.10.2020 12:02 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schleswig-Holstein vermeldet Corona-Rekordwerte

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden deutlich gestiegen. Die Landesregierung meldet 90 Neuinfektionen. Zuvor waren es 55. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein 5.600 Sars-CoV-2-Infektionen nachgewiesen worden. Auch bundesweit gibt es am dritten Tag in Folge ein Rekordhoch. Das Robert-Koch-Institut teilte mit, dass sich 7.830 Menschen neu angesteckt haben. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2020 10:00

Beherbergungsverbot bietet Schlupflöcher

Eine Familie aus Recklinghausen (Nordrhein-Westphalen), deren Eilantrag für Urlaub auf Sylt vom Oberverwaltungsgericht in Schleswig zurückgewiesen wurde, ist nach NDR Informationen trotz Verbots auf die Insel gereist. Der Vater soll angegeben haben, es handle sich nicht um einen Urlaub, sondern um eine Geschäftsreise - für Geschäftsreisende gilt das Beherbergungsverbot nicht. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2020 08:30

Bad Bramstedt: Corona-Fall im Krankenhaus

Wieder ein Corona-Fall in einer schleswig-holsteinischen Klinik: Nach Angaben des Kreises Segeberg ist eine Mitarbeiterin des Krankenhauses in Bad Bramstedt positiv getestet worden. Als Kontaktpersonen gelten demnach zehn Patienten und 20 Mitarbeiter der Klinik. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2020 07:30

Holm: Wohnmobil und Trecker zusammengestoßen

In Holm (Kreis Pinneberg) sind am Freitagabend ein Wohnmobil und ein Trecker zusammengestoßen. Laut Polizei wurde der 40-jährige Wohnmobil-Fahrer eingeklemmt. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Fahrer des Traktors kam mit leichten Verletzungen davon. Näheres zur Unfall-Ursache ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2020 07:00

Tafeln in Schleswig-Holstein kämpfen gegen Armut

Heute ist Internationaler Tag zur Bekämpfung der Armut. Die Vereinten Nationen wollen auf Betroffene und Helfer aufmerksam machen. Dazu gehören unter anderem die Tafeln in Schleswig-Holstein. Sie verteilen Lebensmittel, die in Supermärkten übrig bleiben. Etwa 15.000 bis 20.000 Tonnen davon werden jährlich in Schleswig-Holstein und Hamburg durch die Tafeln vor der Mülltonne gerettet, sagt der Schatzmeister des Landesverbands der Tafeln, Karsten Wessels. Viele Tafeln beobachten inzwischen, dass Supermärkte versuchen, Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Trotzdem bleiben den Tafeln zufolge noch immer genug Waren übrig. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2020 07:00

VfL Lübeck-Schwartau gewinnt gegen Eisenach

Heimsieg für den VfL Lübeck-Schwartau in der zweiten Handball-Bundesliga: Das Team gewann am Freitagabend gegen Eisenach mit 32:21. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2020 06:00

Wetter: Wechselnd bewölkt und trocken

Heute ist es immer wieder bewölkt, vor allem nördlich des Nord-Ostsee-Kanals lässt sich die Sonne aber häufiger blicken. Es ist überwiegend trocken, höchstens in Ostseenähe sind noch vereinzelte Schauer möglich. Höchstwerte: 11 Grad in Damp bis 13 Grad in Kaltenkirchen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2020 06:00

