Corona: 65 neue Infektionen gemeldet

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der Corona-Infizierten nach Angaben der Landesregierung um 65 erhöht. Demnach wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 5.390 bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten inzwischen rund 4.700 Infizierte als genesen. Die Zahl der Menschen, die mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, ist um eins auf 163 angestiegen. In Krankenhäusern werden den Angaben zufolge derzeit 18 Covid-19-Patienten behandelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.10.2020 06:00

Günther warnt vor Aktionismus im Kampf gegen Corona

Vor dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage hat Ministerpräsident Günther (CDU) vor Aktionismus gewarnt. In Deutschland seien wir sehr gut damit gefahren, dass es klare und abgestimmte Regelungen gebe. Heute Nachmittag wollen die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin unter anderem über die umstrittenen Beherbergungsverbote für Urlauber aus Corona-Risikogebieten beraten. Vor allem die Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind dafür - NRW ist zum Beispiel strikt dagegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.10.2020 06:00

Hotelliers sprechen sich gegen Beherbungsverbote aus

Angesichts der Gespräche zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten heute sprechen sich Hotelliers und Vermieter von Ferienwohnungen gegen weitere Beherbungsverbote aus. Zum einen hoffen sie darauf, dass die Grenzwerte für die Einstufung als Risikogebiet hochgesetzt werden, so dass weniger Menschen vom Urlaub abgehalten werden. Zum anderen findet der Vorsitzende des Dehoga Nordfriesland-Süd, Ove Thomsen, dass die Ursache für hohe Infektionszahlen ohnehin nicht bei Hotels oder Ferienwohnungen liegt, sondern bei großen Hochzeiten und privaten Partys. Wenn nun nach und nach immer mehr Städte und Kreise zu Risikogebieten erklärt würden, laufe die Hotellerie in einen branchen-spezifischen Shutdown, sagt Thomsen. Schon jetzt gebe es - anders als sonst - kaum noch Buchungen für die Zeit nach den Herbstferien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.10.2020 06:00

30.000 Schweine können nicht geschlachtet werden

30.000 schlachtreife Schweine stauen sich wegen fehlender Schlachtkapazitäten derzeit in den schleswig-holsteinischen Ställen. Deshalb hat Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) gestern Vertreter der Branche zum Krisengespräch nach Kiel eingeladen. Grund sind nach Angaben des schleswig-holsteinischen Bauernverbandes Corona-Auflagen der Behörden für eine Großschlachterei in Nordrhein-Westfalen. Dadurch verschärft sich die Situation auch in Schleswig-Holstein. Wenn nicht bald Abhilfe geschaffen werde, könne das Tierwohl nicht mehr gewährleistet werden, sagte ein Sprecher des Verbandes. Landwirtschaftsminister Albrecht will nun nach eigenen Angaben das Gespräch mit den Beteiligten in NRW suchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.10.2020 06:00

Wetter: Viele Wolken, meist trocken

Heute ziehen kompakte Wolkenfelder über das Land. Die Sonne lässt sich allerdings vor allem nördlich des Nord-Ostsee-Kanals hin und wieder blicken. Meist bleibt es trocken, nur zum östlichen Herzogtum Lauenburg hin fällt etwas Regen. An der Ostsee sind Sturmböen möglich. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) gab für die Ostseeküste eine Sturmflutwarnung heraus. Höchstwerte: 11 Grad in Reinbek bis 12 Grad in Husum. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2020 06:00

