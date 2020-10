Stand: 11.10.2020 10:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuerwehreinsatz in Krempe wegen Wohnungsbrand

Für die Feuerwehr in Krempe nahe Glückstadt im Kreis Steinburg hat es am Sonnabend einen mehrstündigen Einsatz gegeben. Laut Leitstelle brach am Nachmittag im Zimmer eines Wohnhauses ein Feuer aus. Die Flammen breiteten sich rasch auf das Gebäude aus. Ein Bewohner kam mit leichten bis mittelschweren Brandverletzungen ins Krankenhaus. Die rund 100 Einsatzkräfte konnten erst am späten Abend abrücken. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2020 09:00

26 neue Corona-Infektionen in SH bestätigt

Jeden Tag veröffentlicht das Land Schleswig-Holstein neue Zahlen zur Corona-Pandemie. Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 5.235 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 10.10.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 26 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2020 10:00

Handball: THW Kiel ganz schwach - 22:31 in Wetzlar

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat bereits im ersten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison die erste Niederlage kassiert. Nach zuvor zwei Heimsiegen verloren die "Zebras" in Wetzlar deutlich mit 22:31. "Das war eine katastrophale Leistung - ohne Wenn und Aber. Ich lasse hierfür auch nicht die Ausrede gelten, dass wir drei verletzte Leistungsträger haben. Die haben wir - aber die anderen Jungs können es viel besser und wissen genau, was sie sich jetzt angetan haben", sagte THW-Coach Filip Jicha nach der Partie. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2020 08:00

Corona: Sylt befürchtet Superspreader-Event

Der Kreis Nordfriesland befürchtet, dass ein Corona-Infizierter dutzende Menschen auf Sylt angesteckt haben könnte. Es geht um die Nacht vom 03. auf den 04. Oktober. Mit dem Mann seien zwischen 70 und 100 weitere Gäste im Restaurant gewesen, berichtete der Corona-Infizierte später dem Gesundheitsamt. Zu dem Zeitpunkt habe er nichts von seiner Infektion gewusst. Das Gesundheitsamt versucht jetzt die Kontaktpersonen im Restaurant zu ermittelt. Das erweist sich als schwer, weil der Betreiber eines Lokals auf Sylt nur unvollständige und größtenteils fehlerhafte Kontaktdatenlisten vorlegen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2020 18:00

Wetter: Wechselhaft mit Schauern und Sonne

Am Sonntag wird es wechselhaft und es gibt einige Schauer, zunächst vor allem in den nördlichen Landesteilen. Später verlagert es sich nach Süden. Es gibt aber auch immer wieder freundliche und trockene Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in Bad Segeberg und bis 13 Grad in Husum. Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 10 Grad in Wittenborn und 12 Grad in Witzwort. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2020 10:00

