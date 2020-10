Stand: 09.10.2020 06:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Coronafälle in Krankenhäusern in SH

In Flensburg ist eine Mitarbeiterin der Intensivstation des St. Franziskus Hospitals positiv auf Corona getestet worden. Nach Angaben einer Krankenhaussprecherin sind zwölf Ärzte und Pfleger in Quarantäne. Auch Patienten würden auf das Virus getestet. Vorübergehend nimmt das St. Franziskus Hospital in Flensburg keine Intensivpatienten auf. In Bad Segeberg ist ein Patient der Segeberger Kliniken positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden. Laut Kreis mussten sechs weitere Patienten und sieben Mitarbeiter der Klinik deshalb nun in Quarantäne und getestet werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2020 06:00

Feuerwehreinsatz in Neumünster

Gestern Abend ist in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte mussten sicherheitshalber mehr als ein Dutzend Menschen aus dem Haus holen - vier von ihnen kamen ins Krankenhaus, weil sie viel Rauch eingeatmet hatten. Der Brand beeinträchtigte auch das Bad am Stadtwald nebenan. Auch hier mussten alle Badegäste und Mitarbeiter raus aus dem Gebäude. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2020 06:00

Kritik an möglichen Homeoffice-Steuervorteilen

FDP und Grüne in Schleswig-Holstein finden den Vorschlag zu Steuervorteilen für Arbeitnehmer im Homeoffice nicht gut. Die FDP weist darauf hin, dass Beschäftigte, die von Zuhause aus arbeiten, keine Pendlerpauschale in Anspruch nehmen könnten und sich so die Steuervorteilte praktisch aufheben. Die Grünen sehen in erster Linie die Arbeitgeber in der Pflicht, für eine richtige Ausstattung im Homeoffice zu sorgen. Der Bundesrat in Berlin will heute über Steuererleichterungen fürs Homeoffice beraten. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2020 06:00

Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Schwerer Unfall auf der Landstraße in Harmsdorf im Kreis Ostholstein: Laut Leitstelle ist gestern Nachmittag ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Er geriet in den Gegenverkehr, touchierte ein Auto und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Dessen 20-jähriger Fahrer erlitt einen Schock. Gutachter sollen jetzt untersuchen, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2020 06:00

Maskenpflicht in Bordesholm und Wattenbek

Wegen steigender Corona-Zahlen hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Maskenpflicht für Bordesholm verhängt. Konkret geht es um die Bordesholmer Bahnhofstraße, den Wochenmarkt und Zuschauer bei Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen. In Bordesholm und auch in Wattenbek muss zusätzlich in Restaurants, Hofcafés und Gaststätten ein Mund-Nasenschutz getragen werden, sobald der Sitzplatz verlassen wird. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2020 06:00

Luxusyacht wird auf Kieler Lindenau-Werft fertig gebaut

Sieben Jahre nach der Übernahme durch die Privinvest-Gruppe wird auf der Kieler Lindenau-Werft das erste Schiff gebaut. Nach Werftangaben handelt es sich um eine 70 Meter lange Luxusyacht. Der Rumpf wird von der Nobiskrug-Werft aus Rendsburg geliefert, die auch zur Privinvest-Gruppe gehört. Die Nobiskrugwerft wird zur Zeit neu ausgerichtet. Zum ersten Oktober wurde etwa jede vierte der bisher 470 Stellen gestrichen. Konkret haben 120 Mitarbeiter ihre Jobs verloren. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2020 6:30

