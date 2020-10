Stand: 06.10.2020 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bad Oldesloe: Mieter bekommen Inkasso-Androhungen

Der schlechte Zustand mehrerer Wohnhäuser in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) im Ortsteil Hölk sorgt schon länger für Kritik. Viele der 400 Bewohner mindern wegen schwerer Mängel ihre Miete - bekommen vom Vermieter aber Mahnungen und Inkasso-Androhungen. Laut Mieterbund ist das in ganz Schleswig-Holstein eine gängige Praxis - vor allem von Kapital- oder Großunternehmen, denen die Häuser gehören. Ein großes Problem sei zusätzlich, dass Schimmel und weitere Schäden nur selten behoben werden. Streitigkeiten dieser Art landen aber selten vor Gericht, so der Mieterbund, weil Wohnungsunternehmen meist am Ende doch einlenken. Mieter müssten aber häufig einen langen Atem haben. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2020 07:00

Corona: Eltern fordern mehr Schulbusse

Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftschulen sorgt sich um die Kinder, weil die Schulbusse noch voller werden könnten. Die Ansteckungsgefahr mit Corona könnte größer werden, wenn in der dunklen, kalten Jahreszeit mehr Kinder mit dem Bus fahren, heißt es. Rendsburg-Eckernförde, Steinburg, Nordfriesland und Stormarn setzen schon Extra-Busse ein oder haben es angekündigt. Andere Kreise wollen sich die Situation nach den Herbstferien ansehen und dann gegebenenfalls reagieren. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2020 07:00

Corona in SH: 39 neue Fälle bestätigt

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.977 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 5.10.) in Schleswig-Holstein gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 39 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 162 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2020 10:00

Sanierung der maroden Bahnstrecke nach Sylt ist im Zeitplan

Bis 2028 wird die Marschbahnstrecke für insgesamt rund 160 Millionen Euro erneuert. Nach Angaben der Deutschen Bahn liegt die Sanierung der maroden Strecke nach Sylt im Zeitplan. Landesverkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) lobte bei einem Termin in Husum den Fortschritt der Bahn in Sachen Ausbau, ärgert sich nach eigener Aussage aber weiter über unpünktliche Züge. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2020 06:00

Heringsdorf: Schwerer Unfall

Nach Polizeiangaben ist am Montagabend in Heringsdorf (Kreis Ostholstein) ein 32-jähriger Mann mit seinem Wagen von der Landstraße abgekommen, im Graben gelandet und auf dem Dach liegengeblieben. Der Fahrer eines Pizzalieferdienstes wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert - und kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Lübecker Klinik. Die Polizei vermutet, dass der 32-Jährige zu schnell unterwegs und nicht angeschnallt war. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2020 06:00

Hedwigenkoog: Feuer zerstört Schuppen und Dachstuhl

In Hedwigenkoog (Kreis Dithmarschen) hat es nach Angaben der Leitstelle gegen 3 Uhr angefangen in einem Schuppen zu brennen. Die Flammen griffen auf das Dach des Nachbarhaueses über. Schuppen und Dachstuhl wurden bei dem Brand zerstört - verletzt wurde niemand. Was das Feuer in der Koogchaussee ausgelöst hat, ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2020 06:00

Lübeck: Schafe als Landschaftspfleger auf den Priwall-Dünen

Die Stadt Lübeck setzt Schafe als Landschaftspfleger auf den Priwall-Dünen ein. Nach Angaben der Stadt sollen sie dafür sorgen, dass sich dort keine größeren Bäume, Büsche oder Gräser ausbreiten. Auf den Priwall-Dünen gibt es verschiedene Pflanzen und Insekten, die vom Aussterben bedroht sind. Unkraut könnte diesen Pflanzen das Licht nehmen und sie so verdrängen. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2020 06:00

Wetter: Kaum Sonnenschein

Heute gibt es dichte Wolkenfelder und kaum Sonnenschein, dazu wiederholt Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Flensburg bis 15 Grad in Bad Schwartau. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Süd bis Südwest mit teils starken Böen, auf den Nordfriesischen Inseln einzelnen stürmischen Böen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 13 Grad in Bad Bramstedt und 14 Grad auf Fehmarn. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2020 08:05

