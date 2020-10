Stand: 05.10.2020 06:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

B5 wird zwischen Husum und Tönning ausgebaut

Heute beginnt der Ausbau der B5 zwischen Husum und Tönning. Rund 17.000 Autos sind dort pro Tag unterwegs. Auf dem 19 Kilometer langen Teilstück soll es künftig drei statt bisher zwei Fahrstreifen für einen besseren Verkehrsfluss geben. Bisher sorgen Lkw, Landmaschinen und Urlaubsverkehre für lange Schlangen auf der Strecke. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2020 14:00

Corona: Neue Landesverordnung tritt in Kraft

In Schleswig-Holstein tritt eine neue Corona-Verordnung in Kraft. in allen Einzelhandelsbetrieben sind demnach Hygienekonzepte verpflichtend. Wer falsche Kontaktangaben macht, muss 1.000 Euro zahlen. Die Maskenpflicht an Schulen wird ab sofort in einer eigenständigen Corona-Schul-Verordnung geregelt. Im Stufenkonzept für Veranstaltungen gibt es vorerst keine weitere Lockerungen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2020 08:00

SH weist weiteren Bezirk in Berlin als Risikogebiet aus

Schleswig-Holstein erklärt Friedrichshain-Kreuzberg als dritten Berliner Bezirk zum Risiokogebiet. Auch die Bezirke Berlin-Mitte und Berlin-Neukölln gelten weiter als Corona-Risikogebiet. Grund ist die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen. Wer von dort nach Schleswig-Holstein kommt, muss 14 Tage in Quarantäne oder zwei negative Corona-Tests in einem Abstand von fünf Tagen vorweisen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2020 06:00

Feuerwehr rückt in Kaltenkirchen wegen brennenden Heuballen aus

Mehr als 300 brennende Heuballen haben in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Rettungsleitstelle laufen derzeit noch die Nachlöscharbeiten. Das Feuer ist gestern Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache im Waldweg nahe der A7 ausgebrochen. Der Rauch behinderte kurzzeitig den Verkehr auf der Autobahn. Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) im Einsatz. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2020 05:30

Handball: Siege für Flensburg und Kiel

Der THW Kiel und die SG Flensburg Handewitt sind mit Siegen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Flensburg setzte sich in Wetzlar mit 29:27 durch. Kiel setzte sich mit 36:30 gegen Erlangen durch. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2020 06:00

Fußball: Holstein Kiel nach Sieg gegen Düsseldorf Tabellenführer

Holstein Kiel hat am dritten Zweitliga-Spieltag durch ein 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf die Tabellenführung übernommen. Nach über einem halben Jahr waren im Holstein-Stadion wieder Stehplatzbesucher zugelassen - rund 2.000 Fans waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2020 06:00

Wetter: Teils Regen, teils Sonne

Heute ist es wechselnd bewölkt. Von der Elbe her kommt Regen auf, der langsam nach Nordosten zieht. Vor allem östlich der Geest ist mit Regenfällen zu rechnen. An der Westküste gibt es im Tagesverlauf sonnige Abschnitte und es ist meist trocken. Höchstwerte: 14 Grad in Plön bis 17 Grad in Heide. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2020 06:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.10.2020 | 06:00 Uhr