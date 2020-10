Stand: 04.10.2020 10:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zweitligaspiel HSV-Aue abgesagt

Es ist die erste Corona-Spielabsage seit Saisonbeginn im Profifußball: In der zweiten Fußball-Bundesliga fällt heute Mittag das Spiel des Hamburger SV aus. Der Grund: In der Mannschaft von Gegner Erzgebirge Aue gibt es zwei Corona-Fälle. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2020 10:00

Sachbeschädigung bei der Wentorfer Polizei

Unbekannte haben in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Fensterscheibe einer Polizeiwache eingeworfen. Das Gebäude wurde außerdem mit Farbe beschädigt. Nach Angaben der Beamten war vorher bei einer Hamburger Zeitung per Mail eine anonyme Drohung angekommen, in der Angriffe auf die Wache angekündigt wurden. Da die unbekannten Täter dabei einen Bezug zum G20-Gipfel in Hamburg vor zwei Jahren herstellten, ermittelt jetzt das Lübecker Kommissariat für politisch motivierte Straftaten zusammen mit der Staatsanwaltschaft. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2020 10:00

Boot in Schleswig vor Untergang gerettet

Im Schleswiger Hafen (Kreis Schleswig-Flensburg) drohte gestern Abend ein etwa acht Meter langes Boot zu sinken. Es war aus noch ungeklärter Ursache leckgeschlagen. Mit Hilfe eines Krans der Stadtwerke konnte die Feuerwehr verhindern, dass das Boot unterging und es aus dem Hafenbecken heben. Die Helfer pumpten das Wasser aus dem Inneren, dichteten das Leck ab und ließen das Boot wieder zu Wasser. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2020 10:00

Wetter: Erst freundlich, später bewölkt

Der Tag startet mit längerem Sonnenschein. Erst später sind auch Wolken und kurze Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in List auf Sylt bis 18 Grad in Lübeck. Dazu weht zeitweise ein mäßiger bis frischer, an der Nordsee teils starker südlicher Wind mit starken bis stürmischen Böen. Am Abend lässt der Wind wieder nach. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr: 13 Grad in Husum bis 16 Grad auf Fehmarn.

