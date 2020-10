Stand: 02.10.2020 06:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kurzfristige Bombensprengung in Kiel

Im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf ist am Abend kurzfristig eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Der Blindgänger wurde bei der Auswertung von Luftbildaufnahmen entdeckt und konnte wegen eines chemischen Langzeitzünders nicht entschärft werden. Etwa 2.000 Anwohner mussten laut Polizei ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Kurz vor 20 Uhr teilte die Einsatzleitung mit, die Bombe sei gesprengt worden. Es gab Staus und Verkehrsbehinderungen am Kieler Ostufer. Heute wird geprüft, ob die Splitter der Bombe Schäden verursacht haben. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2020 06:00

Viel weniger Minijobs in SH wegen Corona

Laut Minijobzentrale hatten im Juni etwa 211.000 Menschen einen Minijob. Das sind fast 30.000 weniger als vor einem Jahr. Besonders stark ist der Rückgang in der Gastronomie. Laut DeHoGa-Hauptgeschäftführer Stefan Scholtis ist noch unklar, wann und ob sich die Zahl der Minijobber wieder normalisieren wird. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2020 06:00

Sieben Frauen prügeln sich in Lübeck

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Lübeck: Vor dem Citti-Park hat es am Abend eine Schlägerei zwischen sieben Frauen gegeben. Um sie auseinander zu bringen, waren laut Polizei zwei Hunde und zehn Beamte nötig. Die Polizei setzte auch Pfefferspray ein – deshalb seien vier der Frauen vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Ursache für die Schlägerei waren offenbar Familienstreitigkeiten. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2020 06:00

Corona in SH: 27 neue Fälle bestätigt

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.848 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 01.10.) in Schleswig-Holstein gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 27 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 162 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2020 08:00

Gute Zeiten für Sonnenenergie in SH

In Schleswig-Holstein werden in den kommenden Jahren viele zusätzliche Anlagen für Sonnenenergie auf landwirtschaftlichen Flächen entstehen. Der Landesverband für Erneuerbare Energien hält Anlagen auf 5.000 Hektar für machbar. Der Bauernverband berichtet bereits jetzt von zahlreichen Anfragen. Die Sonnenenergie könnte jetzt im Land aufholen, denn die Modulpreise sind im vergangenen Jahrzehnt um 90 Prozent gefallen. Geplante Anlagen wie in Wasbek bei Neumünster sollen sich bereits in Kürze ohne Förderung rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2020 08:00

THW Kiel siegt gegen slowenischen Meister Celje

Es war der zweite Sieg im dritten Gruppenspiel in der Handball Champions League: Der THW Kiel hat am Abend sein Auswärtsspiel beim slowenischen Meister Celje deutlich mit 35:24 gewonnen. Der deutsche Handballmeister tat sich nur in den ersten Minuten schwer: 0:5-Rückstand nach sechs Minuten. Zehn Minuten später erreichten sie dann die Führung, die die Mannschaft auch nicht mehr hergab.

Wetter: Viele Wolken, später etwas Sonne

Heute ist der Himmel überwiegend bedeckt, erst am Nachmittag gibt es Auflockerungen. Nur selten setzt sich aber die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad in Kiel und Lübeck und auf 18 Grad in Wilster (Kreis Steinburg).

