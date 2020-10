Stand: 01.10.2020 06:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Maskenpflicht für Schüler nach den Herbstferien

Schüler ab der fünften Klasse müssen nach den Herbstferien in Schleswig-Holstein für zwei Wochen auch im Unterricht Masken tragen. So will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus durch Reiserückkehrer minimieren. Bislang müssen Schüler in Schleswig-Holstein keine Maske tragen, wenn sie auf ihrem Platz sitzen. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2020 06:00

Corona in SH: 49 neue Fälle bestätigt

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.821 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 30.9.) in Schleswig-Holstein gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 49 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 162 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2020 08:00

Neue Präsidentin an der Kieler Universität

Simone Fulda ist die neue an der Kieler Universität. Sie wird heute offiziell in das Amt der Präsidentin eingeführt. Unter anderem die Digitalisierung steht ganz oben auf der Prioritätenliste der neuen CAU-Präsidentin. Das Ziel: ein gutes Konzept mit einer Mischung aus Präsenz- und Digitallehre. Simone Fulda möchte die Christian-Albrechts-Universität zu einer der Top-Unis in Deutschland machen, die auch international noch bekannter wird. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2020 08:00

Bundesverdienstkreuz für 17-Jährige aus Halstenbek

Hannah Kiesbye aus Halstenbek (Kreis Pinneberg) bekommt heute in Berlin das Bundesverdienstkreuz. Die 17-Jährige mit dem Down-Syndrom hat vor drei Jahren den Schwer-In-Ordnung Ausweis erfunden. Nach ihrem Vorbild haben mittlerweile neun Bundesländer solche Ausweishüllen eingeführt. Allein in Schleswig-Holstein wurden sie nach Angaben des Sozialministeriums bis heute fast 500 Mal herausgegeben. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2020 08:00

SG Flensburg-Handewitt siegt erneut in der Champions League

Die SG Flensburg Handewitt hat auch ihr drittes Vorrundenspiel der Handball Champions League gewonnen. Die Mannschaft besiegte den FC Porto mit 36:29. 1.200 Tickets hätten die Flensburger verkaufen können, doch nur 722 Fans kamen zum Spiel ihrer Mannschaft. Die meisten Tore erzielte der starke Neuzugang Lasse Möller. Der Däne warf acht Tore. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2020 06:00

THW Kiel spielt in Slowenien

Die Handballer des THW Kiel treffen heute im dritten Vorrundenspiel der Champions League auf den RK Celje. Beim Auswärtsspiel in Slowenien (20.45 Uhr) wollen sich die Zebras für die 27:35-Heimpleite gegen den HBC Nantes rehabilitieren. Weiterhin verzichten müssen die Kieler auf die Langzeitverletzten Niklas Landin und Nikola Bilyk. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2020 07:00

Behörden sollen Corona-Kontaktdaten in Gaststätten kontrollieren

Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU) hat angekündigt, dass künftig geprüft werden wird, ob Gäste in Restaurants beispielsweise ihre korrekten Kontaktdaten aufgeschrieben haben. "Die Angabe der Personendaten in Gaststätten soll regelmäßig durch die zuständigen Behörden kontrolliert und auch im Falle von Falschangaben konsequent geahndet werden", sagte die Innenministerin. Es solle ähnlich laufen wie beim Falschparken. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zuvor informiert, dass denjenigen, die ihre Kontaktdaten falsch aufschreiben, 1.000 Euro Bußgeld droht. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2020 06:00

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Der Tag in Schleswig-Holstein startet heute in vielen Teilen neblig. Im Westen sowie an der Küste ziehen dichte Wolken auf, es bleibt aber meist trocken. Im Osten des Landes ist es insgesamt freundlicher. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Wittdün auf Amrum und 18 Grad in Pinneberg.

Rendsburg-Eckernförde lockert Feier-Regeln wieder

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat seine Corona-Regeln für private Feiern nach nur zwei Tagen wieder gelockert. So müssen Veranstaltungen mit 25 oder mehr Menschen nicht mehr spätestens drei Tage vor Beginn angemeldet werden. Die Neuinfektionszahlen ließen nicht erkennen, dass im Kreisgebiet Maßnahmen über die des Landes Schleswig-Holstein hinaus nötig seien, sagte eine Sprecherin des Kreises. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 19:00

