Kritik am digitalen Unterricht an Schulen in SH

Was passiert, wenn Schulen in der Corona-Pandemie ein zweites Mal für längere Zeit geschlossen werden sollten? Beim Online-Unterricht ist Luft nach oben, meinen unter anderem viele Eltern im Land. Laut dem Bildungsexperten der SPD, Martin Habersaat, hätten die Schulen noch mehr üben können in Sachen Homelearning und Videokonferenzen. Nach der Meinung von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hingegen sind die Schulen gut vorbereitet - sollten sie ein zweites Mal schließen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 06:00

Elmshorn: Mitarbeiter am Regio Klinikum sollen streiken

Die Mitarbeiter am Regio Klinikum in Elmshorm sollen laut Gewerkschaft ver.di heute streiken. Demnach geht es darum, Entlastungen für das Pflegepersonal und Änderungen am Tarifvertrag durchzusetzen. Neben dem Klinikum in Elmshorn streiken laut ver.di auch noch weitere Krankenhäuser in Schleswig-Holstein - wie unter anderem die Sana Klinik in Middelburg. Anlass ist die Gesundheitsministerkonferenz in Berlin heute. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 08:00

Die Preise beim Hamburger Verkehrsverbund steigen

Zum Jahreswechsel will der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) seine Preise um 1,4 Prozent erhöhen. Das ist exakt die Höhe der Inflationsrate. Dagegen werden Tickets beim Online-Kauf und für Schülerinnen und Schüler billiger. Dem HVV brechen durch die Corona-Pandemie die Einnahmen weg. Es fehlen Hunderte Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 08:00

Neue Schleuse in Brunsbüttel wird offenbar nochmal teurer

Statt der zuletzt geplanten 830 Millionen Euro soll die Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nun 1,2 Milliarden Euro kosten. Das geht aus dem gestern vorgestellten Etatentwurf des Bundesverkehrsministeriums hervor, über den der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag berichtet. Als Grund nennt die zuständige Behörde einen Rechtsstreit mit den beauftragten Baufirmen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 08:00

Corona in SH: 48 neue Fälle bestätigt

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.772 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 29.9.) in Schleswig-Holstein gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 48 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 162 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Damit hat sich diese Zahl zum ersten Mal seit drei Wochen um eins erhöht. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 10:00

Handball-CL: Premiere gegen Porto in Flensburg vor Fans

Zum ersten Mal trifft die SG Flensburg-Handewitt heute (20.45 Uhr) auf den FC Porto. Die Premiere in der Handball-Champions-League ist das erste Spiel, das in der Flensburger Arena wieder vor Publikum gespielt werden darf. 1.200 Fans sind zugelassen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 14:40

French Open: Julia Görges erreicht zweite Runde

Tennisspielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) hat bei den French Open die zweite Runde erreicht. Die 31-Jährige gewann in Paris gegen die an Nummer 19 gesetzte US-Amerikanerin Alison Riske mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:1. Für Görges war es erst die zweite Partie seit dem Neustart nach der Corona-Pause. In der zweiten Runde kommt es jetzt zum deutschen Duell mit Laura Siegemund. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 07:00

Polizei in Rendsburg sucht Zeugen

Nach einer Gewalttat in der Hollesenstraße in Rendsburg sucht die Polizei Zeugen. Laut Staatsanwalt war dort am Montag in einer Wohnung eine tote Frau entdeckt worden. Nach einer ersten Einschätzung der Ermittler ist sie bereits in der vergangenen Woche in der Nacht von Freitag auf Sonnabend - vermutlich gewaltsam - ums Leben gekommen. Nun hofft die Polizei, dass sich Menschen melden, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 07:00

AfD in SH wird teilweise Fall für den Verfassungsschutz

Teile der AfD werden bereits in anderen Bundesländern nachrichtendienstlich beobachtet. Das Innenministerium hat nun angekündigt, dass künftig auch in Schleswig-Holstein Mitglieder im Fokus stehen. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten des ehemaligen sogenannten Flügels, in dem sich völkisch - nationalistische bis hin zu rechtsextremen Kräften gesammelt haben sollen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 07:00

Corona: Günther verkündet hohes Bußgeld bei Falschangaben

In Schleswig-Holstein droht laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) künftig ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro bei Falschangaben in Gaststätten. Die zulässige Besucherzahl auf privaten Feiern orientiert sich am Infektionsgeschehen in der Region. In Schleswig-Holstein bleibt es grundsätzlich - wie bisher - bei maximal 50 Besuchern. Wenn in einer Region aber mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen festgestellt werden, sollen an Veranstaltungen in angemieteten oder öffentlichen Räumen nicht mehr als 25 Menschen teilnehmen. Im Privaten gebe es dann die "dringende Empfehlung", so Günther, nicht mehr als zehn Personen einzuladen. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 06:00

Wetter: Sonne und Wolken im Wechsel

Heute gibt es Sonne und dichte Wolken im Wechsel. Mitunter ist es länger stark bewölkt. Dabei kann es einzelne Schauer geben, oft bleibt es auch trocken. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Kappeln bis 19 Grad in Reinbek. Der Wind weht schwach bis mäßig Wind aus Süd bis Südost. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 15 Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) und 17 Grad in Linau (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2020 08:05

