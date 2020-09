Stand: 28.09.2020 06:44 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona in SH: 15 neue Fälle bestätigt

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.686 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 27.9.) in Schleswig-Holstein gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 15 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 161 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Diese Zahl ist seit drei Wochen gleich geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2020 08:00

Norbert Lütjens ist Schwarzenbeks neuer Bürgermeister

Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat einen neuen Bürgermeister: nach dem vorläufigen Endergebnis konnte sich bei der Wahl am Sonntag der parteilose Norbert Lütjens mit 74,8 Prozent klar gegen seinen Mitbewerber Matthias Schirmacher von den Grünen durchsetzen, der bekam 25,2 Prozent der Stimmen. Die amtierende Bürgermeisterin Ute Borchers-Seelig (parteilos) war nicht erneut angetreten. Ursprünglich sollten die Schwarzenbeker schon am 17. Mai wählen, Corona-bedingt wurde die Wahl verschoben. 38,4 Prozent der Wahlberechtigten hatten gestern ihre Stimme abgegeben. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2020 07:00

Endlager-Suche: Kommen Gebiete aus SH infrage?

Es ist die erste Stufe eines langen Auswahlprozesses: Heute stellt die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in Berlin ihren Zwischenbericht für die Suche nach einem Atommüll-Endlager vor. Der Inhalt ist brisant: Er enthält eine wahrscheinlich noch ziemlich lange Liste der Gebiete, die nach einer ersten groben Filterung anhand von geologischen Kriterien geeignet als Standort-Endlager wären. Aller Voraussicht nach gehören auch Regionen aus Schleswig-Holstein dazu. Denn: Bei früheren Voruntersuchungen für Endlager wurden auch Standorte im nördlichsten Bundesland diskutiert. Gorleben in Niedersachsen wird dagegen offenbar kein Atommüll-Endlager. Nach Medienberichten nimmt die BGE den Standort nicht mit auf. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2020 06:00

Verschärfte Corona-Lage in Flensburg, Wesselburen und Rendsburg

Verschärfte Corona-Probleme haben am Wochenende in Schleswig-Holstein den Behörden vor allem in den Städten Flensburg, Rendsburg und Wesselburen (Kreis Dithmarschen) zu schaffen gemacht. In Flensburg wurden am Sonntag mehrere Schulklassen auf einem Parkplatz auf Corona getestet - insgesamt rund 160 Menschen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verschärfte am Sonntag seine Corona-Auflagen. In Wesselburen wurden nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein mehrere Corona-Fälle in einem Viertel festgestellt. Dort sollen demnächst ganze Straßenzüge getestet werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2020 06:00

Corona-Impfstoff schon Anfang 2021?

Schleswig-Holstein bereitet sich auf Corona-Impfungen vor. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ist zuversichtlich, dass es bis Anfang kommenden Jahres Impfstoffe gibt. Das Land besorgt im Moment ausreichend Zubehör wie Spritzen. Außerdem soll es Impfzentren in den Kreisen und kreisfreien Städten geben. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2020 06:00

Das Wetter: Wolken, Regen, Sonne

Die neue Woche bringt dem Norden unbeständiges Wetter mit Wolken, Regen und Sonne. Am Montag ist es laut Deutschem Wetterdienst zunächst stark bewölkt, gebietsweise regnet es leicht. Im Lauf des Tages lockert die Wolkendecke von Südosten her etwas auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 Grad in Kappeln und 17 Grad in Husum. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2020 06:00

