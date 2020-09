Stand: 27.09.2020 11:06 Uhr - NDR 1 Welle Nord

15 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - 4.671 Fälle insgesamt

Bei Tests auf das Coronavirus sind in Schleswig-Holstein 15 Neuinfektionen bestätigt worden. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie im Norden erhöhte sich damit (Stand 26.9.) auf 4.671, wie aus den von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb unverändert bei 161. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 4.100 als genesen. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2020 11:00

Björn Engholm bilanziert 30 Jahre Deutsche Einheit

Der Tag der Deutschen Einheit jährt sich am 3. Oktober zum 30. Mal. Ex-Ministerpräsident Björn Engholm spricht im Interview mit NDR Schleswig-Holstein darüber, wie er die Einheit im Jahr 1990 erlebt und welche Erwartungen es in der Politik und auch in der Bevölkerung gab. Die Wiedervereinigung ist auch Thema in der Sendung "Zur Sache" am Sonntagabend auf NDR 1 Welle Nord ab kurz nach 18 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2020 18:05

Super-Cup-Sieger: THW Kiel ringt Flensburg nieder

Der THW Kiel hat vor dem Start der Handball-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Rekordmeister gewann am Sonnabend in Düsseldorf die erste Trophäe der Saison. Gegen den Erzrivalen SG Flensburg-Handewitt hieß es am Ende 28:24 (14:13) für den THW, der damit den zehnten Super-Cup-Sieg der Vereinshistorie feierte. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2020 10:00

Schwarzenbek wählt Bürgermeister

Eigentlich hätten die Menschen in Schwarzenbek (Krei Herzogtum Lauenburg) schon Mitte Mai ihren neuen Bürgermeister wählen sollen. Doch die Corona-Krise machte die Wahl unmöglich. Heute sind rund 12.600 Menschen aufgerufen, ihr Kreuzchen machen. Entscheiden können sie sich zwischen Bürgervorsteher Matthias Schirmacher (Grüne) und Stadtjugendpfleger Norbert Lütjens (parteilos). Schirmacher will sich vor allem für mehr Radwege einsetzen. Außerdem wolle er die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Betriebe nicht aus Schwarzenbek abwandern und neue dazukommen. Der parteilose Lütjens will sich unter anderem für Schulen starkmachen und das Ehrenamt fördern. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2020 10:00

