Kurzarbeit-Anträge sollen auf Missbrauch überprüft werden

Durch den Missbrauch von Kurzarbeit ist in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie ein Schaden von mehr als sechs Millionen Euro entstanden. Von etwa 2.100 erfassten Fällen ermitteln Staatsanwaltschaften in 21 bereits wegen Betruges. Auch in Schleswig-Holstein sollen die Anträge auf Kurzarbeit genau überprüft werden. Mehr als 30.000 Anträge auf Kurzarbeit sind laut Landesarbeitsagentur seit März gestellt worden. Ob die Mitarbeiter dabei wirklich weniger gearbeitet haben, soll in jeden Einzelfall genau kontrolliert werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2020 08:00

Prozessbeginn wegen Mordes

Vor dem Landgericht Kiel steht heute ein 32-Jähriger, der sich wegen Mordes verantworten muss. Er soll laut Anklage im vergangenen März in Neumünster ein Haus angezündet haben, woraufhin zwei Menschen ums Leben kamen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll ein psychiatrisches Gutachten festgestellt haben, dass der Angeklagte schuldunfähig gewesen sein könnte. Bei einer Verurteilung droht ihm die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2020 08:00

Erster globaler Fridays for Future-Streik auch in SH

Heute ist der erste globale Fridays for Future-Streik in Corona-Zeiten. Mit Abstand, Mund- und Nasenschutz sowie Transparenten wollen heute auch an 20 Standorten in Schleswig Holstein Schüler demonstrieren - unter anderem in Kiel, Lübeck, Flensburg, Uetersen, Elmshorn, Pinneberg sowie auf den Inseln Sylt, Föhr, Fehmarn und Pellworm. Überall kann des zu Verkehrsproblemen kommen. Die Organisatoren appellieren an die Teilnehmer sich an Abstände und die Maskenpflicht zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2020 06:00

Gewalt gegen Lehrer nimmt zu

Die Gewalt gegen Lehrer nimmt in Deutschland offenbar zu. Laut einer Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung gab jeder dritte Schulleiter an, dass in den vergangenen fünf Jahren Lehrkräfte an seiner Schule angegriffen wurden. Vor zwei Jahren war es noch jeder vierte Schulleiter. Nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gibt es die meisten Fälle an Grundschulen. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2020 06:00

Wetter: Wechselhaft und kühl

Das Tiefdruckgebiet "Wicca" sorgt heute für wechselhaftes und kühles Herbstwetter: Zunächst zeigen sich dichte Wolken, gebietsweise kann es Schauer geben. Im Verlauf von der Nordsee und Elbe her ist es freundlicher und trocken, insgesamt aber deutlich kühler als die vergangenen Tage. An den Küsten gibt es teils starke Böen. Höchstwerte: 14 Grad in Satrup bis 16 Grad in Wedel. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2020 06:00

