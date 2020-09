Stand: 22.09.2020 06:39 Uhr - NDR 1 Welle Nord

40 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.440 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 21.9.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 40 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 161 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Diese Zahl ist seit knapp drei Wochen gleich geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2020 08:00

Kita in Wedel wegen Corona-Fall geschlossen

Das Gesundheitsamt in Wedel im Kreis Pinneberg hat eine Kindertagesstätte wegen Corona geschlossen. Laut Behörde ist eins der Kita-Kinder mit dem Virus infiziert. Da sich nicht eingrenzen ließ, mit wem das Kind zusammen war, bleibt die Einrichtung jetzt für zwei Wochen geschlossen. Die 130 Kita-Kinder und etwa 30 Mitarbeiter müssen in der Zeit zu Hause in Quarantäne bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2020 08:00

Fehmarnbelttunnel: Bundesverwaltungsgericht verhandelt Klagen

Von heute an verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Klagen gegen den Bau des Fehmarnbelttunnels. Gegen den geplanten Tunnel liegen nach Angaben des Gerichts sieben Klagen unter anderem vom Naturschutzbund und von Scandlines vor. 300 Seiten Klageschrift mit einem Anhang von 3.600 Seiten gegen den Planfeststellungsbeschluss - das alleine hat das Fährunternehmen Scandlines dem Gericht vorgelegt. Nach Angaben einer Sprecherin von Scandlines verstößt der geplante Bau des deutsch-dänischen Tunnels gegen das Wettbewerbsrecht. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2020 06:00

Ver.di ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf

In Kiel soll es heute laut ver.di Warnstreiks im öffentlichen Dienst geben. Im Tarifstreit hat die Gewerkschaft zu den ersten zeitweisen Arbeitsniederlegungen in Schleswig-Holstein aufgerufen. Betroffen sind die Kieler Stadtwerke und das Städtische Krankenhaus. Laut Ver.di sollen die Mitarbeiter der Stadtwerke ab 8 Uhr in den ganztägigen Warnstreik treten - die Beschäftigten des Städtischen Krankenhauses sind aufgerufen, mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst unter anderem 4,8 Prozent mehr Lohn - mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2020 06:00

Kohltage beginnen in Dithmarschen

Dithmarschens Kohlbauern bereiten sich auf die Ernte vor. Heute beginnen offiziell die 34. Dithmarscher Kohltage. Der Anschnitt mit Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) startet um zehn Uhr in Neuenkirchen. Nur etwa 50 Gäste werden zuschauen. Neben Weiß- und Rotkohl wird auch immer mehr Brokkoli angebaut. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2020 08:00

KVSH will im Herbst wieder Corona-Testzentren aufbauen

Die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) will für den Herbst erneut Corona-Testzentren aufbauen. Ärzte und Gesundheitsämter sollen Patienten, die die Corona-typischen Symptome zeigen, für einen Test dorthin schicken. Damit sollen Kliniken und Arztpraxen entlastet werden. Nach Angaben von KVSH-Sprecher Nikolaus Schmidt sollen mindestens zehn Testzentren über das Land verteilt werden. Bereits im Frühjahr, als die erste Corona-Infektionswelle durch Schleswig-Holstein ging, hatte die KVSH landesweit insgesamt 16 solcher Testzentren aufgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2020 06:00

Wetter: Sonne und warme Temperaturen

Heute scheint den ganzen Tag die Sonne. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 18 Grad in Westerland auf Sylt, 22 Grad in Kiel und 24 Grad in Norderstedt.

