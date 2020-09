Stand: 20.09.2020 11:02 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Holstein Kiel empfängt Paderborn

Zum Auftakt der neuen Zweitliga-Spielzeit empfangen die Störche den SC Paderborn (13.30 Uhr). 2.000 Zuschauer dürfen das Spiel im Holstein-Stadion verfolgen. Dabei kommt es für die Kieler zum Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Sportchef Fabian Wohlgemuth. Er wurde vor rund einem Jahr bei Holstein beurlaubt und steht nun in gleicher Funktion bei den Paderbornern in der Verantwortung. Mit Fin Bartels, Marco Komenda und Torwart Thomas Dähne dürften mindestens drei der insgesamt sieben Kieler Neuzugänge in der Startelf von KSV-Trainer Ole Werner stehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2020 10:00

Corona: 17 neue Fälle in Schleswig-Holstein

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.400 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 17 Fälle mehr als am Tag zuvor. Das Robert Koch-Institut schätzt, dass etwa 4.000 Menschen in Schleswig-Holstein nach einer Infektion mit dem Virus genesen sind. Die Zahl der Todesfälle (161) ist seit Tagen unverändert. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2020 11:00

A7: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Auf der A7 bei Neumünster ist am Morgen ein Motorradfahrer aus Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 40-Jährige ungebremst auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zeitweise staute es sich zwischen Neumünster Mitte und Neumünster Nord auf vier Kilometern. Inzwischen ist eine Spur wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2020 11:00

Kiel: Feuer auf Dachterrasse

Bei einem Feuer auf einer Dachterrasse in Kiel ist in der Nacht eine Person verletzt worden. Laut Feuerwehr hatten Nachbarn den Brand kurz vor Mitternacht gemeldet. Zwei Bewohner wurden aus dem fünften Stock des Mehrfamilienhauses in der Schauenburgerstraße über eine Drehleiter gerettet. Weitere fünf Menschen konnten durch das verqualmte Treppenhaus entkommen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird jetzt untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2020 10:00

Kropper Bürgermeister stellt sich zur Wiederwahl

In Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Es gibt - wie bereits vor sechs Jahren - aber nur einen Kandidaten: den parteilosen amtierenden Bürgermeister Stefan Ploog. 2014 wurde Ploog mit 88 Prozent der Stimmen in sein Amt gewählt. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2020 09:00

Hamburger Elbtunnel gesperrt

Erstmals seit Eröffnung des Hamburger Elbtunnels vor mehr als 45 Jahren ist die wichtige Autobahn 7 für ein ganzes Wochenende gesperrt. Die Sperrung hat am Freitagabend um 22 Uhr begonnen und soll erst am Montagmorgen um 5 Uhr wieder aufgehoben werden. Hintergrund sind vorbereitende Bauarbeiten zur Verbreiterung der Autobahn im Hafengebiet auf acht Spuren. Gesperrt wird die Autobahn in Richtung Hannover ab Hamburg-Volkspark bis zur Anschlussstelle Hausbruch. In Richtung Flensburg/Kiel wird die A7 zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark nicht passierbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2020 06:00

Wetter: Sonnenschein und Schleierwolken

Heute Nachmittag gibt es überwiegend viel Sonnenschein mit Schleierwolken und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 bis 19 Grad an der Ostsee, 20 Grad in Eckernförde und 22 Grad in Büchen. Der Wind weht überwiegend schwach aus Ost bis Nordost. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 15 Grad in Hohwacht, 17 Grad in Rendsburg und 20 Grad in Grande. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2020 10:05

