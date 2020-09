Stand: 19.09.2020 11:17 Uhr - NDR 1 Welle Nord

SSW: Bundestagswahl 2021?

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) entscheidet am Sonnabend auf einem Landesparteitag in Flensburg darüber, ob er erstmals nach sechs Jahrzehnten wieder an einer Bundestagswahl teilnehmen will. Probeabstimmungen auf Regionalkonferenzen der Partei der dänischen und friesischen Minderheit brachten ein klares Meinungsbild: Mehr als 70 Prozent der abstimmenden Mitglieder sprachen sich nach SSW-Angaben für eine Teilnahme an der Bundestagswahl im Herbst kommenden Jahres aus. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2020 07:00

Aktionstag am Sonnabend: Schleswig-Holsteiner reinigen die Küsten

Seit über 30 Jahren findet der internationale "Coastal Cleanup Day" statt - der Aktionstag, an dem Freiwillige losziehen und die Küsten reinigen. Auch in Schleswig-Holstein beteiligen sich am Sonnabend einige Orte und Gemeinden an der Müllsammel-Aktion an Stränden und Flüssen - unter anderem St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), Mönkeberg (Kreis Plön), Neustadt (Kreis Ostholstein) oder auch Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Ziel der Aktion ist es, auf die Vermüllung der Gewässer aufmerksam zu machen. Jährlich kommen an dem Tag allein in Schleswig-Holstein mehrere Tonnen Abfall zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2020 07:00

Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Barsbüttel

Am Freitagabend hat es in Barsbüttel im Kreis Stormarn einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei stieß ein 82-jähriger Autofahrer beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen - die Fahrerin des anderen Autos musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Auch ihr Beifahrer wurde schwer verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2020 07:00

Hamburger Elbtunnel gesperrt

Erstmals seit Eröffnung des Hamburger Elbtunnels vor mehr als 45 Jahren ist die wichtige Autobahn 7 für ein ganzes Wochenende gesperrt. Die Sperrung hat am Freitagabend um 22 Uhr begonnen und soll erst am Montagmorgen um 5 Uhr wieder aufgehoben werden. Hintergrund sind vorbereitende Bauarbeiten zur Verbreiterung der Autobahn im Hafengebiet auf acht Spuren. Gesperrt wird die Autobahn in Richtung Hannover ab Hamburg-Volkspark bis zur Anschlussstelle Hausbruch. In Richtung Flensburg/Kiel wird die A7 zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark nicht passierbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2020 06:00

Wetter: Viel Sonnenschein

Das umfangreiche Hochdruckgebiet "Manfred" bestimmt auch heute unser Wetter: Neben einigen Wolkenfeldern gibt es viel Sonne. Es bleibt durchweg trocken. Die Höchstwerte erreichen 17 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 22 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg).

