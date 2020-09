Stand: 18.09.2020 06:40 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: 38 neue Fälle in Schleswig-Holstein

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.349 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 38 Fälle mehr als am Tag zuvor. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass etwa 4.000 Menschen in Schleswig-Holstein nach einer Infektion mit dem Virus genesen sind. Die Zahl der Todesfälle (161) ist seit Tagen unverändert. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2020 08:00

Flüchtlinge: Sprachkenntnisse entscheidend

Die deutschen Sprachkenntnisse entscheiden fünf Jahre nach der Ankunft vieler Geflüchteter weiterhin über die Frage, ob Integration gelingt oder nicht. Flüchtlingshelfer in Schleswig berichten, dass nach den verpflichtenden Integrationskursen vieles vom persönlichen Engagement und den Angeboten vor Ort abhängt. Nach den Standard-Integrationskursen können fast alle Teilnehmenden einfache Sätze verstehen, zwei Drittel erreichen sogar ein Niveau, bei dem sie zusammenhängend über vertraute Themen erzählen können. Das sagt die Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2020 06:00

THW siegt deutlich gegen Zagreb

Der THW Kiel ist mit einem klaren Sieg in die Handball-Champions-League gestartet. Der deutsche Rekordmeister setzte sich mit 31:21 beim koratischen Meister Zagreb durch. Nächste Aufgabe ist am kommenden Donnerstag das Champions-League-Heimspiel gegen Nantes aus Frankreich. Zwei Tage später folgt in Düsseldorf der deutsche Supercup gegen die SG Flensburg-Handewitt. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2020 06:00

VfB Lübeck holt erfahrenen Stürmer

Kurz vor dem Start des ersten Drittliga-Spiels gegen den 1. FC Saarbrücken hat Aufsteiger VfB Lübeck den erfahrenen Stürmer Soufian Benyamina verpflichtet. Der 30 Jahre alte Angreifer wechselt vom polnischen Erstligisten Pogon Stettin nach Lübeck und unterschrieb dort nach Angaben des Vereins einen Einjahresvertrag. In 238 Drittliga-Spielen erzielte der gebürtige Berliner 62 Tore. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2020 06:00

Hamburger Elbtunnel wird gesperrt

Erstmals seit Eröffnung des Hamburger Elbtunnels vor mehr als 45 Jahren wird die wichtige Autobahn 7 für ein ganzes Wochenende gesperrt. Die Sperrung beginnt heute um 22 Uhr und soll erst am Montagmorgen um 5 Uhr wieder aufgehoben werden. Hintergrund sind vorbereitende Bauarbeiten zur Verbreiterung der Autobahn im Hafengebiet auf acht Spuren. Gesperrt wird die Autobahn in Richtung Hannover ab Hamburg-Volkspark bis zur Anschlussstelle Hausbruch. In Richtung Flensburg/Kiel wird die A7 zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark nicht passierbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2020 06:00

Nach Messerstich in Lübeck: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

In Lübeck ist am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 19-jährigen Mann erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck mitteilte, soll er am zwei Tage zuvor einen 27-Jährigen mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzthaben. Zuvor war es laut Polizei zu einem Streit zwischen dem Opfer und den Brüdern des mutmaßlichen Täters gekommen. Der Jugendrichter hat den Haftbefehl wegen des dringenden Verdachtes der versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2020 18:00

Schiffsabgasmessungen auf der Elbe

In Wedel untersucht ein internationales Forscher-Team, wie man am Besten die Schadstoff in den Abgasen von vorbeifahrenden Schiffen messen lassen. In Deutschland, Dänemark und Schweden setzt man noch auf unterschiedliche Verfahren. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, welches das beste ist. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2020 19:30

Wetter: Heute viel Sonne

Am Vormittag ist es heiter bis sonnig, auch am Nachmittag scheint häufig die Sonne. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 17 Grad in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) und auf 18 Grad in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg).

