Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Geld für Beschäftigte bei privaten Busunternehmen

Die Gewerkschaft verdi und der Omnibusverband Nord haben sich geegingt, dass rund 4.000 Beschäftigten bei privaten Busunternehmen in SH noch in diesem Jahr eine Einmalzahlung von 700 Euro bekommen. Vom kommenden Jahr an steigen die Löhne dann in drei Schritten um insgesamt 260 Euro. Omnibusverband und Gewerkschaft zeigten sich zufrieden über den ausgehandelten Tarifvertrag. Er läuft insgesamt 30 Monate. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2020 08:00

Flensburger Jahrmarkt: Besucheranzahl erhöht

Die Besucher des Flensburger Jahrmarktes halten sich nach Angaben der Stadt an Abstand, Maskenpflicht in Fahrgeschäften und das Alkoholverbot. Deshalb stellte die Stadt schon Anfang der Woche einen Antrag beim Gesundheitsamt, ab sofort 1.500 Menschen zeitgleich auf das Jahrmarktgelände zu lassen - anstatt der bisher zugelassenen 500 Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2020 07:00

Corona: 23 neue Fälle in Schleswig-Holstein

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.311 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 23 Fälle mehr als am Tag zuvor. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass etwa 4.000 Menschen in Schleswig-Holstein nach einer Infektion mit dem Virus genesen sind. Die Zahl der Todesfälle (161) ist seit Tagen unverändert. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2020 10:00

Handball: Flensburger Rumpf-Team ringt Kielce nieder

Die ersatzgeschwächte SG Flensburg-Handewitt hat zum Auftakt der Handball-Champions-League für eine Überraschung gesorgt. Die Schleswig-Holsteiner bezwangen am Mittwochabend den polnischen Meister KS Kielce im ersten Geister-Heimspiel der Vereinsgeschichte mit 31:30 (14:14). Der Bundesligist musste ohne seine verletzten Kreisläufer Johannes Golla und Jacob Heinl auskommen. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2020 06:00

Handball: THW-Handballer starten in Zagreb in die CL

Mit einem Auswärtsspiel beim kroatischen Champion HC Zagreb startet der deutsche Handball-Meister THW Kiel heute in die neue Saison der Champions League. Über ein halbes Jahr haben die Handballer des THW Kiel kein Pflichtspiel bestritten. Um die Risiken einer möglichen Ansteckung zu minimieren, wird der THW-Tross erst heute per Chartermaschine anreisen und den Balkan direkt nach dem Match wieder verlassen. Die riesige Arena Zagreb, die normalerweise über 15.000 Handball-Fans Platz bietet, wird menschenleer sein. Zuschauer sind aufgrund der Pandemie nicht zugelassen. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2020 15:40

Fußball-RL: Eintracht Norderstedt verliert zweites Spiel

In der Fußball-Regionalliga Nord hat Eintracht Norderstedt gestern Abend auch das zweite Saisonspiel verloren - mit 0:1 Drochtersen-Assel. Im Achtelfinale des Schleswig-Holstein-Pokals spielten Tus Rotenhof und Phönix Lübeck. Regionalligist Lübeck gewann gegen den Landesligisten Rotenhof aus Rendsburg mit 6:2. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2020 06:00

Wetter: Deutlich kühler als zuletzt

Heute viel Sonnenschein, nur wenige lockere hohe Wolkenfelder und trocken. Deutlich kühler als zuletzt: Höchstwerte nur noch 16 Grad in Scharbeutz bis 19 Grad in Itzehoe. Meist mäßiger Nordostwind. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 15 Grad in Tolk, 16 Grad in Kaltenkirchen und 17 Grad in Wacken. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2020 08:05

