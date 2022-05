Stand: 25.05.2022 09:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Streik von IG Metall

Die Gewerkschaft IG Metall hat für heute zu Streiks bei Nord-Ostsee Automobile aufgerufen. Das Autohaus hat in Hamburg und Schleswig-Holstein knapp 30 Standorte, unter anderem in Reinbek, Ahrensburg und Trittau im Kreis Stormarn. Die Gewerkschaft fordert mehr Geld für die Mitarbeitenden. Nach Angaben der IG Metall liegen die Löhne aktuell mehr als 15 Prozent unter dem Flächentarifvertrag. Das Unternehmen wollte sich während der laufenden Tarif-Verhandlungen nicht äußern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Schwerlasttransport mit Löschboot im Feuerwehrmuseum angekommen

Im Norderstedter Feuerwehrmuseum ist heute ein Schwerlasttransport mit einem ausrangierten Löschboot angekommen. Der Transport war gestern in Hamburg gestartet. Heute soll das Boot mit einem Spezial-Kran vom Transporter gehoben werden, der es dann in den Vorgarten des Feuerwehrmuseums setzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf der A7 beendet

Seit heute Morgen fließt der Verkehr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Volkspark und dem Dreieck Hamburg Nordwest wieder normal. Auf der Fahrbahn wurde Flüsterasphalt verbaut, die Arbeiten sind nun beendet. Damit ist Strecke die gerade rechtzeitig vor dem langen Wochenende, für das der ADAC mit viel Verkehr auf der A7 rechnet, wieder frei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Schwerer Unfall auf der A7 Richtung Hamburg

Nach einem schweren Unfall war die A7 in Richtung Hamburg am Dienstag zwischen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Schnelsen-Nord mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Polizei waren dort am Dienstagmittag zwei Kleintransporter zusammengestoßen. Dabei wurde einer der Fahrer lebensgefährlich, seine Beifahrerin schwer verletzt. Die Autobahn war bis zum Abend gesperrt. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr bis zu 16 Kilometer zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Bad-Segeberg: Empfang des neuen Karl May Ensembles

Ab sofort weht wieder ein Hauch von Winnetou durch Bad Segeberg. Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde am Dienstag das Ensemble der Karl-May-Spiele zum Empfang beim Bürgermeister der Stadt eingeladen. Dabei hat der neue Regisseur Ulrich Wiggers die Darsteller vorgestellt: Katy Karrenbauer, Sascha Hehn und Alexander Klaws als Winnetou. Für rund fünf Wochen stehen für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen nun Proben und tägliches Reittraining auf dem Programm. Am 25. Juni wird Premiere gefeiert. Bis Anfang September sind 72 Vorstellungen geplant. Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen hofft nach zwei Jahren Corona-Pause auf mindestens 300.000 Besucher, die auch Gastronomie und Tourismus in der Stadt wieder ankurbeln. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 17:00 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 24.5.): Nach Angaben der Landesmeldestelle meldet der Kreis Stormarn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 417,2. Für den Kreis Segeberg liegt der Wert bei 448,2 und im Kreis Pinneberg bei 434,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 447,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

