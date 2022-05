Stand: 25.05.2022 09:21 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Große Rheide: EU-Förderung für Umbau historischer Schule

Mit mehr als 630.000 Euro fördert die EU den Umbau der historischen Schule in Groß Rheide im Kreis Schleswig-Flensburg. Das Geld stammt aus einem Fonds für die Förderung ländlicher Räume. Die Schule in Groß Rheide soll zu einem Bildungshaus umgebaut werden. Die Kindertagesstätte darin bekommt einen weiteren Gruppenraum, außerdem werden zusätzliche Zimmer für Kulturangebote gebaut. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Jübek: Erstmals wieder Trabrennen

Auf der Trabrennbahn in Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) wird am Samstag erstmals seit 20 Jahren wieder ein Pferderennen stattfinden. Pferdezüchter Jan Fiedler aus Großenwiehe (Kreis Schleswig-Flensburg) organisiert das Event gemeinsam mit seiner Familie. Neun Rennen wird es geben, 42 Pferde und sieben Ponys gehen an den Start. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland und Dänemark. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Tickets für das Trabrennen sind am Samstag vor Ort erhältlich. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Kappeln: Beide Spuren der Schleibrücke wieder frei

Die Arbeiten an der Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) konnten früher starten als gedacht. Der im Juni geplante Austausch der Führungsrollen unter der Brücke konnte bereits am Dienstag fertiggestellt werden. Das berichtet der zuständige Landesbetrieb. Autofahrer dürfen nun wieder alle Spuren nutzen. Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde aufgehoben. Im Spätherbst soll mit den weiteren Bauarbeiten begonnen werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

Flensburg: Weitere Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl

Für die Oberbürgermeisterwahl in Flensburg im September gibt es eine weitere Kandidatin. Für den SSW wird Karin Haug antreten. Die freiberufliche Journalistin ist politisch bisher als Ratsfrau in der Flensburger Ratsversammlung tätig gewesen. Neben Haug wird für die CDU der Geschäftsführer des lokalen Arbeitgeberverbandes, Fabian Geyer, antreten. Auch die aktuelle Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) will sich für eine weitere Amtszeit aufstellen lassen. Die FDP hat bereits angekündigt im Wahlkampf Geyer unterstützen zu wollen. Die Grünen haben sich für Oberbürgermeisterin Lange ausgesprochen. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 16:30 Uhr

Prozessauftakt gegen Mitarbeiter der Ausländerbehörde Nordfriesland

Vor dem Landgericht in Flensburg hat am Dienstag der Prozess gegen einen 54-jährigen Mann begonnen, der als Mitarbeiter der Ausländerbehörde in Nordfriesland Menschen mit abgelaufenen Asylanträgen Aufenthaltsgenehmigungen gegen Geld organisiert haben soll. Insgesamt geht es um 14 Fälle zwischen 2005 und 2009. Laut Anklage soll er von den betroffenen Menschen aus dem Kosovo jeweils etwa 20.000 Euro gefordert haben. Im Gegenzug soll er die Einreisehistorie und die zuvor erhaltenen Aufenthaltstitel in der Datenbank geändert haben. Dabei soll er mit einem 52-jährigen Komplizen gearbeitet haben, der ebenfalls mit angeklagt ist. Sie müssen sich jetzt unter anderem wegen Bestechung verantworten. Ein Urteil gibt es voraussichtlich Ende Juni. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 24.5.): Der Kreis Nordfriesland hat laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 506,7. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert weiterhin bei 514,2 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 431,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 447,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.05.2022 08:30 Uhr

