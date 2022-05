Stand: 10.05.2022 11:01 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Neuer Mieter für Karstadt-Gebäude in Flensburg

Das ehemalige Karstadt-Gebäude in Flensburg bekommt nach über anderthalb Jahren Leerstand nach den Sommerferien einen neuen Mieter. Die Modekette Aachener will nach Angaben der Stadt auf 6.000 Quadratmetern eine Filiale eröffnen. Mit dieser Entscheidung werde der wohl prominenteste Leerstand in unserer Innenstadt mit neuem Leben gefüllt, so Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Bäckereien kämpfen mit teuren Rohstoffen

Lebensmittel sind gerade so teuer wie noch nie. Gründe dafür sind der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiepreise und Probleme bei den Lieferketten. Brötchen oder Brot sind deutlich teurer geworden - auch in der Region. "Wir bekommen es dadurch zu spüren, dass die Rohstoffe erheblich teurer geworden sind. Gerade auch Weizenmehl in allen Qualitäten, aber auch Gas und Öl. Die meisten Bäckereien betreiben ihre Öfen ja mit Heizöl", sagt Jens-Uwe Böhling von der Bäckerei Meggers in Ellingstedt im Kreis Schleswig-Flensburg. Für die Bäcker sei die Situation bitter, sagt er. Sie blieben auf einem Großteil der Kosten sitzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 9.5.): Der Kreis Nordfriesland hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 857,3. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 757,0 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 731,6. Die landesweite Inzidenz steht bei 763,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

