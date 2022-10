Stand: 18.10.2022 15:44 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

13-Jährige angesprochen und festgehalten: Polizei sucht Zeugen

In Kaltenkirchen im Kreis Segeberg wurde ein 13-jähriges Mädchen von einem Unbekannten angesprochen und festgehalten. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist der Vorfall bereits am Sonntagnachmittag passiert. Das Mädchen war zu dieser Zeit allein unterwegs. Die Beamten schätzen die Geschichte als sehr glaubwürdig ein und suchen jetzt nach Zeugen. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß mit dunkler Kleidung und einem weißen etwa zehn Zentimeter großen Totenkopfsymbol auf dem Ärmel beschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 16:00 Uhr

Achtjährige stirbt bei Verkehrsunfall auf der Landesstraße 103

Auf der Landesstraße 103 zwischen Pinneberg-Waldenau und dem Kreisverkehr Westring ist es laut Polizei zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr eine Autofahrerin die Landesstraße in Richtung Waldenau und überholte kurz nach 13 Uhr einen Betonmischer. Ein entgegenkommender Pkw wich nach rechts aus, eine Kollision der Pkw blieb aus. Der überholende Wagen touchierte allerdings den Lkw seitlich und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem Auto befanden sich fünf Insassen, von denen zwei schwer und zwei weitere leicht verletzt wurden. Ein achtjähriges Mädchen erlitt zudem seinen lebensgefährliche Verletzungen. Die Unfallstelle wird voraussichtlich für die Dauer der Aufräumarbeiten bis in den späten Nachmittag gesperrt bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 15:00 Uhr

Bundesverdienstkreuz für drei Südholsteiner

Am Dienstagnachmittag werden fünf Schleswig-Holsteiner mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Drei von ihnen kommen aus Südholstein. Erhalten werden die Ehrung Uwe Borutta aus Bilsen (Kreis Pinneberg) und Anke und Helmut Götze aus Weddelbrook (Kreis Segeberg). Borutta wird für sein Engagement für Kinder und Jugendliche ausgezeichnet. Unter anderem organisiert er in Bilsen Ausflugsprogramme und ist in dem Förderverein von KinderLeben aktiv. Auch das Ehepaar Götze setzt sich seit fast 20 Jahren für Kinder ein - die Mediziner reisen nach Peru, um dort Kinder und Erwachsene mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten zu operieren. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

74-Jährige aus Bargteheide vermisst

Seit Freitag wird Birgit S. aus Bargteheide (Kreis Stormarn) vermisst. Die 74-Jährige war mit ihrer Familie zu einem Ausflug im Bereich des Bismarck-Denkmals in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) unterwegs. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Frau ist 1,65 groß, hat mittellange blonde Haare und trägt eine Brille. Am Freitag trug sie eine rote Jacke, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Die Vermisste leidet an Demenz. Die Polizei vermutet Birgit S. in der Nähe des Sachsenwaldes und bittet vor allem Spaziergänger und Pilzsammler um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Streik bei Eurowings geht Dienstag weiter

Auch am Dienstag fallen am Flughafen Hamburg wieder Flüge in beliebte Urlaubsregionen aus. Urlauber, die nach Amsterdam, Griechenland, Mallorca oder Paris wollen, müssen ihre Reisen umbuchen oder verschieben, heißt es von Eurowings. Noch bis Mittwochnacht streiken dort die Piloten. Wie es am Mittwoch - dem dritten Streiktag - aussieht, wird erst im Laufe des Tages sichtbar sein. Am Montag waren bereits rund 60 Flüge gestrichen worden. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 16:30 Uhr

Wieder Busstreiks angekündigt

Pendler müssen Dienstag wieder mit den Auswirkungen von Streiks im öffentlichen Personennahverkehr rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zur Arbeitsniederlegung bei den Busfahrerinnen und Busfahrern sowie den Werksmitarbeitenden aufgerufen. Wieder sollen für 24 Stunden alle Busse der Verkehrsgesellschaft im Kreis Pinneberg stillstehen. Auch alle Linien in Ahrensburg (Kreis Stormarn) fallen voraussichtlich aus, so die Verkehrsbetriebe Hamburg. Zwischen Bargteheide (Kreis Stormarn) und Poppenbüttel in Hamburg soll es einen Streikfahrplan geben. Welche Busverbindungen der Autokraft betroffen sind, ist auf deren Homepage ersichtlich. Neue Gespräche wurden seitens der Arbeitgebervertretung durch den Omnibus Verband Nord abgesagt. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 16:30 Uhr

Ausfälle bei der Nordbahn

Bei der Nordbahn wird bis zum Dienstag kommender Woche gebaut. Auf der Linie RB 82 zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gibt es deshalb abends Ausfälle und Züge werden durch Busse ersetzt. Unter anderem wird an den Bahnsteigen gearbeitet, so ein Sprecher der Nordbahn. Informationen zu den Veränderungen gibt es auf der Internetseite des Unternehmens. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

