Stand: 17.10.2022 12:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Neue Studierende an FH Wedel und Nordakademie

In der vergangenen Woche haben Einführungsveranstaltungen für die Erstsemester der Fachhochschule Wedel (Kreis Pinneberg) stattgefunden. Rund 200 Menschen starten nach Angaben der FH jetzt einen Bachelor-Studiengang, fast 80 weitere beginnen ihr Master-Studium. Besonders gefragt ist nach Hochschulangaben der Studiengang Betriebswirtschaftslehre, in dem gleichzeitig Informatik-Kenntnisse vermittelt werden. Die Zahl der Studierenden ist ähnlich wie in den Vorjahren - damit ist die Fachhochschule zufrieden. An der Nordakademie in Elmshorn (Kreis Pinneberg) werden die Studierenden am kommenden Montag offiziell begrüßt. Dort gibt es 450 Anmeldungen für fünf Studiengänge - das sind rund 20 Prozent mehr als im Jahr davor, so ein Sprecher der Nordakademie. Auch andere Unis im Land begrüßen derzeit Erstsemester. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Weitere Flugausfälle am Hamburger Flughafen

Eurowings-Kunden aus Südholstein müssen sich bis Mittwochnacht auf Flugausfälle am Hamburger Airport einstellen. Allein heute wurden bereits 58 Verbindungen gestrichen. Die Piloten der Fluggesellschaft fordern längere Ruhezeiten und kürzere Einsätze. Eurowings rät Passagieren, sich rechtzeitig über ihren Flug zu informieren. Bereits Anfang Oktober hatten die Piloten die Arbeit niedergelegt. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Ausfälle bei der Nordbahn

Bei der Nordbahn wird bis zum Dienstag kommender Woche gebaut. Auf der Linie RB 82 zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gibt es deshalb abends Ausfälle und Züge werden durch Busse ersetzt. Unter anderem wird an den Bahnsteigen gearbeitet, so ein Sprecher der Nordbahn. Informationen zu den Veränderungen gibt es auf der Internetseite des Unternehmens. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2022 | 08:30 Uhr