Schweinelaster im Kreis Segeberg umgekippt

In einem Kreisverkehr zwischen Bad Bramstedt und Wiemersdorf (Kreis Segeberg) ist am Morgen ein Viehtransporter mit 160 Schweinen umgekippt. Der Transporter war laut Polizei von der Straße abgekommen. Einige Tiere liefen zunächst über die Fahrbahn. Diese konnten bereits eingefangen und in einen leeren Transporter verladen werden. Es sind auch Schweine verendet, die nun noch geborgen werden müssen. Der Bereich an der Zufahrt zur B206 ist deshalb noch voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 11:00 Uhr

Durchsuchungen wegen Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie

Die Kripo hat gestern insgesamt 26 Wohnungen in Kiel, im Kieler Umland sowie in Kaltenkirchen und Norderstedt (beide Kreis Segeberg) durchsucht. Die Kieler Staatsanwaltschaft hat den Verdacht, dass die 15 bis 78 Jahre alten Verdächtigen Bilder besitzen und verbreiten, die sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen - sogenannte "kinderpornographische Schriften". Offenbar besteht zwischen den Tatverdächtigen aber keine Verbindung. Bei den Durchsuchungen stellten Beamten Datenträger sicher, die jetzt ausgewertet werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 09:00 Uhr

Helgoland: Fünf Kandidaten wollen Bürgermeister

Helgoland (Kreis Pinneberg) wählt am kommenden Sonntag einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Der amtierende Verwaltungschef Jörg Singer (parteilos) wird nach zwölf Jahren nicht wieder kandidieren. Für seine Nachfolge haben insgesamt fünf Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Jörg Singer wird nach seiner Amtszeit auf Helgoland bleiben und in die Wirtschaft wechseln. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

Busstreiks auch in Südholstein

Auch in Südholstein bleiben heute viele Busse in den Depots. Die Gewerkschaft ver.di hat landesweit zu einem zweitägigen Streik im privaten Busgewerbe aufgerufen. Für Südholstein rechnet der Hamburger Verkehrsverbund in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn bis morgen zum Betriebsschluss mit starken Einschränkungen. Das Busunternehmen Autokraft rechnet in den Kreisen Segeberg und Stormarn mit Ausfällen und hat aktualisierte Fahrpläne mit den stattfindenden Fahrten erstellt. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um falsche Polizisten am Landgericht Itzehoe.

Dreieinhalb Jahre Haft– so lautete die höchste Strafe gestern am Landgericht. Ein Angeklagter war demnach an insgesamt sieben Betrugsfällen beteiligt und wurde auch wegen Bandenbetruges verurteilt. Die weiteren Angeklagten bekamen niedrigere Haftstrafen, die zum Teil auf Bewährung ausgesetzt wurden, sie müssen teils Geldstrafen zahlen. Darüber hinaus müssen mehrere Angeklagten noch das erbeutete Geld zurückzahlen. Bei zwei Tätern beläuft sich das auf über 160.000. Die Täter hatten sich als Polizisten ausgegeben und unter anderem bei einem Opfer in Pinneberg ihre Beute abgeholt, die zuvor ein anderer Täter telefonisch gefordert hatte. Die Opfer dachten, dass die vermeintlichen Polizisten helfen wollten. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

Energiesparen bei Denkmälern und im Einzelhandel

Auch in Südholstein werden die Innenstädte jetzt nachts dunkler. Seit Donnerstag gelten bundesweit Vorschriften zum Energiesparen. Unter anderem dürfen Ladentüren nicht dauerhaft offenstehen und Leuchtreklamen müssen um 22 Uhr abgeschaltet werden. Und auch viele Gebäude und Denkmäler werden nicht mehr angestrahlt. Nach den neuen bundesweiten Vorschriften müssen Leuchtreklamen um 22 Uhr abgeschaltet werden, außerdem dürfen Ladentüren nicht dauerhaft offenstehen. Für die Händler in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) bedeutet das nach zweieinhalb Jahren Pandemie weitere Einschränkungen und die Herausforderung, die Innenstadt attraktiv zu halten, sagt Nicole Brandstetter von der Wirtschaftsvereinigung dort. Einen Rückgang an Kunden fürchtet sie aber nicht. Das Schloss in Ahrensburg (Kreis Stormarn) bleibt aber zunächst angestrahlt. Laut der Museumsleiterin Tatjana Ceynowa ist die Wegebeleuchtung im Park nicht sehr hell. Daher müsse unter anderem erst geklärt werden, ob nicht Sicherheitsgründe dagegen sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 16:30 Uhr

"Park & Ride" wird gebührenpflichtig - Probleme mit Automaten

Seit Donnerstag müssen Pendler, die in Norderstedt (Kreis Segeberg) die städtischen "Park&Ride"-Anlagen nutzen, eigentlich eine Gebühr von zwei Euro pro Tag zahlen. Betroffen sind rund 1.000 Parkplätze in Parkhäusern in Norderstedt-Mitte, aber auch in Friedrichsgabe. 18 Automaten wurden dafür nach Angaben der Stadt aufgestellt. Laut der Stadt gab es aber noch technische Probleme. Einige Parkscheinautomaten in Norderstedt-Mitte haben nicht richtig funktioniert. Grund sei ein Problem mit der Software. Bis Techniker das Problem behoben haben sind alle Automaten vorerst abgestellt. Ab wann das Parken dann tatsächlich kostenpflichtig ist, ist noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 16:30 Uhr

Tankstelle in Glinde überfallen

In Glinde (Kreis Stormarn) hat am Mittwoch ein maskierter Mann eine Tankstelle überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Laut Polizei soll er in den frühen Morgenstunden den Mitarbeiter der Tankstelle mit einem Messer bedroht haben. Dann flüchtete er mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei Reinbek sucht jetzt nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 16:30 Uhr

