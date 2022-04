Stand: 29.04.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Urteil gegen mutmaßlichen Stalker erwartet

Vor dem Pinneberger Amtsgericht muss sich heute ein 51-Jähriger Mann verantworten. Er soll in Quickborn (Kreis Pinneberg) seiner Ex-Freundin nachgestellt und sie körperlich angegriffen haben. Der Anklage zufolge hatte er das Ende der Beziehung nicht akzeptiert, der Frau unzählige Mails geschickt und sie fast zwei Jahre beobachtet. Laut Staatsanwaltschaft brachte der Mann auch einen GPS-Tracker an ihrem Auto an. Das Stalkingopfer sei so bedrängt worden, dass sie sogar umzog. Dem Mann drohen bis zu fünf Jahre Haft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Förderbescheid für Lungen-Fachklinik

Die LungenClinic in Großhansdorf (Kreis Stormarn) wird in den kommenden Jahren modernisiert und bekommt ein neues Bettenhaus. Dafür stellt das Land laut Gesundheitsministerium rund 80 Millionen Euro zur Verfügung. Heute wird der offiziellen Förderbescheid übergeben. Die LungenClinik in Großhansdorf ist eine international anerkannte Fachklinik für Lungenerkrankungen und behandelt zum Beispiel viele Tuberkulose-Patienten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Nachtbusse fahren auch im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg fahren Busse in Zukunft auch am Wochenende nachts. Dabei geht es laut Kreis vor allem um die Anschlüsse an die Bahnhöfe auf der Strecke von Hamburg nach Elmshorn. Die Buslinien 489, X66 und 6663 fahren ab sofort am Wochenende zwischen 0 und 6 Uhr jede Stunde. Die Fahrzeiten sind nach Angaben des Kreises so gelegt, dass an den Bahnhöfen Elmshorn, Pinneberg, Tornesch und Wedel die Anschlüsse zu den S- und Regionalbahnen passen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um getötete Frau in Ahrensburg erwartet

Im Lübecker Prozess um den gewaltsamen Tod in einer Flüchtlingsunterkunft wird heute das Urteil erwartet. Der 39 Jahre alte Angeklagte aus Afghanistan hatte im Prozess bereits gestanden, dass er seine Ehefrau in einer Wohnung in der Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft im Kreis Stormarn erstochen habe. Er sei betrunken gewesen und habe sich von seiner Frau provoziert gefühlt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte seiner Frau kein freies Leben zugestehen wollte. Sie fordert eine lebenslange Haftstrafe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Stormarn meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 982,1, der Kreis Segeberg einen Wert von 1.030,9 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 766,7 Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.030,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

