Tempo 30 in Moorrege - folgen andere Gemeinden?

Moorrege im Kreis Pinneberg führt als eine der ersten Gemeinden im Land ein Tempo-30-Limit ein. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll flächendeckend gelten - mit Ausnahme der beiden Durchfahrtsstraßen. Andere Kommunen wie Tornesch und Bönningstedt wollen dem Beispiel folgen. Der ADAC hält das nach Angaben eines Sprechers für einen Irrweg, weil Tempo 30 alles zum Erliegen bringen würde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 10:00 Uhr

Plädoyer der Verteidigung in Prozess um getötete Frau in Ahrensburg

Im Prozess am Landgericht Lübeck um den Tod einer jungen Frau in einer Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft im Kreis Stormarn hat die Verteidigung am Mittwoch auf Totschlag plädiert. Beim Strafmaß legte sie sich allerdings nicht fest. Der Angeklagte hatte gestanden, seine Ehefrau getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft und der Anwalt der Nebenklage hatten lebenslange Haft wegen Mordes für den Angeklagten gefordert. Der heute 39 Jahre alte aus Afghanistan stammende Mann muss sich seit Februar vor dem Lübecker Landgericht verantworten. Er soll seine 23-jährige Ehefrau im September vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft mit 29 Messerstichen getötet haben. Das Urteil soll morgen fallen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Weiter Einschränkungen bei der Nordbahn

Fahrgäste der Nordbahnlinien RB61 und RB71 zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Hamburg müssen sich auch im Mai auf Zugausfälle einstellen. Grund: Die Brücke über der Krückau in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist immer noch beschädigt. Wie die Nordbahn mitteilte, entfallen die zusätzliche Fahrten in den Hauptverkehrszeiten zwischen Pinneberg und Elmshorn noch bis voraussichtlich zum 13. Mai. Auch auf anderen Zugverbindungen auf der Strecke gibt es Einschränkungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

1.000 neue Bäume in Henstedt-Ulzburg

In Henstedt-Ulzburg pflanzen Schülerinnen und Schüler der Olzeborchschule heute einen neuen Schulwald. Kinder der zweiten und vierten Klasse machen mit. Der Wald wird aus verschiedene Arten, darunter Ahorn und Eiche bestehen, erklärt Koordinator Steffen Schlömer. "Wir pflanzen neu an, um ein Biotop zu gestalten, das für viele Tiere wieder Lebensraum sein kann", so Schlömer. Das Geld für die Aktion kommt von der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

Schüler aus Reinbek gewinnt bei Plattdeutsch-Vorlesewettbewerb

Schüler Max Wieting aus Reinbek (Kreis Stormarn) hat beim Regionalentscheid des Lesewettbewerbs "Schölers leest Platt" gewonnen. Für ihn geht es nun im Juni zum Landesentscheid nach Neumünster. Organisiert wird der Vorlesewettbewerb für Plattdeutsch vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund. 251 allgemeinbildende Schulen machen landesweit mit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2022 08:30 Uhr

