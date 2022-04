Stand: 26.04.2022 10:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Stutthof-Prozess wird nach Pause fortgesetzt

Nach zwei Monaten Pause geht vor dem Landgericht Itzehoe der Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof weiter. Grund für die lange Verhandlungspause war laut Gericht, dass die Angeklagte Irmgard F. erkrankt war. Jetzt ist sie offenbar wieder verhandlungsfähig. Ein Historiker, der zur Wiederaufnahme des Verfahrens aussagen soll, spricht bereits zum siebten Mal. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Beihilfe zum Mord an mehr als 11.000 Gefangenen vor. Irmgard F., die in einem Pflegeheim in Quickborn im Kreis Pinneberg lebt, schweigt bislang in dem Verfahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

Mehrere Gemeinden im Kreis Segeberg ohne Strom

Rund 3.000 Menschen in den Gemeinden Lentföhrden, Fuhlendorf und Hagen (alle Kreis Segeberg) sind ohne Strom gewesen. Am Montagmittag wurde bei Bauarbeiten ein Spannungskabel getroffen, berichtet der Betreiber Hansewerk. Spezialisten konnten die Stromversorgung nach etwas mehr als einer Stunde wiederherstellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

Appener für Metropolitaner-Award nominiert

Preisverleihung in Hamburg: Am Abend ehrt die Metropolregion Menschen, Vereine, Stiftungen und Unternehmen, die sich besonders für die Region engagieren. Für den sogenannten Metropolitaner-Award ist auch Rolf Heidenberger aus Appen (Kreis Pinneberg) nominiert. Er setzt sich mit seiner Initiative "Appen musiziert" für schwer kranke und misshandelte Kinder ein. Heidenberger habe so seit der Gründung im Jahr 1990 mehr als 6,7 Millionen Euro an Spenden gesammelt, schreiben die Organisatoren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.053,9, der Kreis Stormarn einen Wert von 1.381,7 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 970,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.345,6.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 08:30

