Stand: 19.04.2022 10:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

A21 heute und morgen voll gesperrt

Kurzzeitige Vollsperrungen heute und morgen auf der A21: Jeweils von 10 bis 14 Uhr wird die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe-Nord und Bad Segeberg-Süd voll gesperrt. Der Grund sind laut Autobahn GmbH dringende Markierungsarbeiten. Richtung Kiel und Bargteheide soll unter anderem über die B432 ausgewichen werden, Umleitungen sind eingerichtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:00

Solaranlagen in der Natur: Jagdverband fordert Biotope

Erst Ende vergangenen Jahres hatten die Bürgerinnen und Bürger in Pronstorf (Kreis Segeberg) in einem Bürgerentscheid das zumindest vorläufige Aus für die dort geplante Fotovoltaikanlage besiegelt. Einer der Kritikpunkte der Gegner: Durch die Parks wird Lebensraum für Tiere zerstört. Genau deswegen hat Frank Zabel vom Landesjagdverband SH nun ein Konzept vorgestellt: ein naturnaher Solarpark. Die meist ungenutzten Flächen unter den Fotovoltaikplatten sollen dem Konzept zufolge für mehr biologische Vielfalt genutzt werden. Dort sollten Insekten und kleine Tiere Wasserbiotope, abgestorbene Baumstämme und Steinhaufen zum Wohlfühlen bekommen. Erste Planer hätten bereits Interesse an dem Konzept angekündigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:00

Ruhige Osterfeiertage für Feuerwehr

Die Feuerwehren in Pinneberg und Segeberg waren überrascht, wie ruhig die Lage über die vergangenen Feiertage war. Osterfeuer, Ostermärsche und andere Veranstaltungen verliefen demnach ohne größere Einsätze. Auch die Feuerwehren aus Stormarn berichten Ähnliches: Neben kleineren unangemeldeten Osterfeuern war die Lage demnach sehr übersichtlich. Auch die Polizei berichtet von einem überraschend ruhigen Osterfest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:00

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 622,6, der Kreis Stormarn einen Wert von 609,4 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 472,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 727,7. Allerdings wurden über Ostern kaum aktuelle Zahlen übermittelt, die Werte sind also nicht aussagekräftig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2022 | 08:00 Uhr