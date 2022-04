Stand: 14.04.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Tafeln in Südholstein kommen an ihre Grenzen

Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein können viele Tafeln den Zustrom von Bedürftigen kaum noch bewältigen. Die Tafeln in Lübeck und Norderstedt haben nach eigenen Angaben inzwischen eine Sonderausgabe für ukrainische Geflüchtete eingerichtet. In Norderstedt mussten die Ausgaben wegen des Andrangs schon rationiert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

A7 wegen Unfalls lange gesperrt

Bei einem Auffahrunfall sind in der Nacht auf der A7 bei Kaltenkirchen Richtung Hamburg zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei war ihr Pkw auf einen Lkw aufgefahren - das Fahrzeug geriet so stark unter den Lastwagen, dass der Fahrer des Autos und seine Beifahrerin noch an der Unfallstelle starben. Die A7 war wegen Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

ADAC-Stau-Prognose über Ostern für Südholstein

Der ADAC rechnet ab heute mit Staus und viel Verkehr auf den Autobahnen in Südholstein. Nach 2 Jahren Pandemie werden an diesem Osterwochenende wieder voraussichtlich mehr Urlauber an den freien Tagen auf dem Weg Richtung Nord und Ostsee - erklärt ADAC Sprecher Reiner Pregla und verweist auf besondere Verkehrsschwerpunkte: "Wir haben im Bereich Großraum Hamburg die Dauerbaustelle A7 im Bereich des Elbtunnels. Dort wird auf 12 Kilometer Länge gebaut. Und wir haben die A21: Zwischen Bad Segeberg Süd und Leezen gibt es Bauarbeiten in beide Richtungen. Das führt zu Verzögerungen. Darüber hinaus ist auf den Autobahnen A 1 und A23 Richtung Nord und Ostsee mit Staus oder stockendem Verkehr zu rechen." Der ADAC rät, wenn möglich, erst an Karfreitag zu fahren, weil dann erfahrungsgemäß auf den Straßen weniger los ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.111,8, der Kreis Stormarn einen Wert von 1.041,3 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 912,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.132,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.04.2022 | 08:30 Uhr