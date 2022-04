Stand: 12.04.2022 08:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Kliniken müssen weiter viele planbare Eingriffe verschieben

Weil in den Regio-Kliniken in Pinneberg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) weiterhin viele Mitarbeiter in Corona-Quarantäne sind, müssen nach wie vor bestimmte operative Eingriffe verschoben werden. Wie eine Kliniksprecherin sagte, handle es sich dabei ausschließlich um aufschiebbare Behandlungen. Akute Notfälle würden aber jederzeit behandelt werden. Auch die Segeberger Kliniken können zurzeit nach Angaben einer Sprecherin weniger planbare Eingriffe durchführen als üblich, weil Mitarbeiter erkrankt sind. Besser sieht es nach Angaben der Geschäftsführerin bei der LungenClinic Großhansdorf (Kreis Stormarn) aus, dort gebe es einen Rückgang bei den Corona-Infektionen in der Belegschaft. Die Zahlen seien aber insgesamt noch zu hoch, um von einem Normalbetrieb sprechen zu können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Hohe Einkaufspreise treffen auch die Gastronomie

Höhere Preise für Energie, Lebensmittel, Rohstoffe: Die treffen auch die Gastronomen in Südholstein - wie Lutz Frank, Restaurantbetreiber in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Manches auf der Speisekarte wird deshalb jetzt teurer. Oft versuche der Gastronom aber auch, andere günstigere Produkte zu verwenden, um die Preise nicht erhöhen zu müssen. So wird inzwischen mehr zu regionalem Gemüse gegriffen, um die Preise stabil zu halten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Kaltenkirchen: Komplette Küchenzeile gestohlen

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) haben Unbekannte eine komplette Küchenzeile aus einem Gemeinschaftskeller gestohlen. Ein Mann hatte die Einbauküche wegen Renovierungsarbeiten im Keller zwischengelagert, am Freitag bemerkte er dann den Diebstahl. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 989,5, der Kreis Stormarn einen Wert von 1.058 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 949,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.149. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2022 | 08:30 Uhr